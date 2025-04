ULTIM’ORA KEAN: è una tragedia | Viene alla luce tutta la verità

Arriva la verità su quanto sta succedendo al centravanti classe 2000 della nazionale: è una vera e propria tragedia quello che lo ha colpito.

Nella giornata di ieri si sono giocati i recuperi di Serie A dopo il rinvio di lunedì dovuto alla scomparsa di Papa Francesco. I match giocati sono stati 4. Tra questi c’è stato anche l’incontro di Cagliari disputatosi tra i rossoblù e la Fiorentina, dove i viola si sono imposti con il risultato di 2-1.

Dopo essere andati sotto a causa di un gol di Piccoli, gli uomini di Raffaele Palladino hanno reagito, ribaltando completamente la sfida grazie alle marcature di Robin Gosens e Lucas Beltran. Un successo importante dunque per i gigliati, che riaccende le speranze di qualificazione alle coppe europee. Tutto molto bello verrebbe da dire, se non fosse che c’è una situazione che sta tenendo in ansia tifosi e addetti ai lavori.

Moise Kean infatti non ha preso parte alla trasferta cagliaritana per motivi familiari, e a quasi 24 ore dall’annuncio l’ansia cresce in quel di Firenze. Purtroppo però negli ultimissimi minuti sono arrivate delle tremende novità, che hanno portato alla luce tutta la verità sul caso. Per il classe 2000 si tratta di una vera e propria tragedia.

Caso Kean, cresce la preoccupazione

Come dicevamo il fatto che siano già passate diverse ore dall’annuncio della Fiorentina della sua assenza per motivi familiari, e visto che non c’è stata alcuna spiegazione, l’ansia sta crescendo in queste ore. In tanti stanno temendo il peggio per lui o per qualche suo familiare, al netto del fatto che, ribadiamo, non ci sono novità in tal senso.

La speranza dunque è che arrivino quanto prima notizie, e soprattutto che queste siano positive, a prescindere da cosa si tratti.

Una tragedia per la Fiorentina

C’è da dire che al momento l’unica cosa che filtra da Firenze è che il centravanti classe 2000 è in dubbio anche per la prossima gara di campionato in programma domenica pomeriggio alle ore 15.00 al Franchi contro l’Empoli.

Un indizio per nulla positivo, che è una tragedia per la squadra di Palladino, il quale non potrà dunque contare sul suo bomber. Con la speranza che la tragedia in questione sia solo di tipo sportivo, e che non ci siano brutte notizie.