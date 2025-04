Scandalo nel calcio italiano: spunta l’audio nascosto del presidente | “Ho detto ai miei giocatori di perdere”

Nuovo scandalo nel mondo del calcio italiano: il presidente ha chiesto chiaramente ai suoi calciatori di perdere la partita per un motivo assurdo.

Gli scandali hanno spesso scosso il calcio italiano, minando la fiducia degli appassionati e gettando ombre sulla regolarità dei campionati. Dalle combine degli anni ’80, culminate nel Totonero, fino alla più recente ondata di inchieste sulle scommesse clandestine, il mondo del pallone italiano ha dovuto affrontare momenti bui.

Il 2006 è stato l’anno di Calciopoli, uno scandalo che ha rivelato un sistema di condizionamento delle partite attraverso designazioni arbitrali pilotate e rapporti opachi tra dirigenti di club e organi federali. La Juventus fu retrocessa in Serie B e privata di due scudetti, mentre altre società come Milan, Fiorentina e Lazio subirono penalizzazioni pesanti.

Più recentemente, nuove indagini hanno portato alla luce un giro di scommesse illegali che coinvolge anche giocatori di Serie A. Nicolò Fagioli e Sandro Tonali sono stati squalificati, e ulteriori accertamenti sono in corso su altri calciatori, alimentando un clima di sospetto e preoccupazione. E per non farci mancare nulla proprio nei giorni scorsi è venuta alla luce un’altra situazione di questo tipo, che se vogliamo è ben più grave delle altre.

Un nuovo scandalo colpisce il calcio italiano

Anche in Italia, così come in altri paesi del mondo, la Kings League sta ottenendo sempre maggiori consensi. Gli appassionati di calcio infatti hanno iniziato a seguire con passione questa competizione, che oltre alle partite offre un vero e proprio spettacolo quasi cinematografico.

Detto ciò è ovvio che come al solito anche qui non sono mancate le polemiche. E una di queste di recente ha visto come protagonista il presidente di una squadra, che avrebbe chiesto ai suoi calciatori di perdere volontariamente una partita.

”Ho chiesto di perdere la partita”

”Io ai miei giocatori ho già detto di perdere lunedì. Io perdo coi Punchers così tengo fuori i Caesar”. Parole rilasciate da Blur, uno dei presidenti della Lega, in live su Twitch.

Un gesto molto antisportivo, fatto, come spiegato dallo stesso, per puro divertimento, e che ovviamente non è affatto piaciuto ai presidenti dei Caesar, Enerix e Faina, che non le stanno mandando di certo a dire. La Kings League, sebbene sia appena nata, vede già delle imponenti polemiche.