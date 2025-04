La FIA ha analizzato tutto, l’infrazione è grave: F1, pilota squalificato | Salta il prossimo GP

Nuove polemiche scuotono il mondo della Formula Uno. Uno dei piloti più in vista del Circus rischia di andare incontro ad una squalifica

Il gran premio dell’Arabia Saudita, il quinto appuntamento del mondiale di Formula Uno, è servito a ribadire per l’ennesima volta la schiacciante superiorità della McLaren nei confronti della concorrenza. Un’egemonia che ad oggi il solo Max Verstappen sembra in grado di mettere in discussione.

Per il resto in questa stagione la monoposto realizzata dal team di Woking ha tutte le carte in regola per spezzare un digiuno che dura da quasi vent’anni. L’ultimo pilota a regalare il titolo mondiale alla McLaren è stato proprio Lewis Hamilton nel lontano 2008.

Domenica scorsa sul circuito di Gedda Oscar Piastri non ha avuto avversari ad eccezione del campione del mondo in carica che nonostante una Red Bull non all’altezza delle passate stagioni sta dando comunque filo da torcere alla super McLaren.

A proposito di Gedda, a regalare emozioni non è stato tanto un duello al vertice tra Piastri e Verstappen che non è mai decollato, quanto il comportamento in pista di uno dei tanti doppiati che i due piloti di testa hanno dovuto sorpassare.

Formula Uno, la Ferrari di Schumi e il Mondiale perso per un doppiaggio

I doppiaggi rappresentano da sempre un fastidio per chi è in lotta per la vittoria di una gara. Nell’ormai lontano 1998 la Ferrari di Michael Schumacher perse il titolo mondiale a causa di uno scontro tra il campione tedesco e David Coulthard a pochi giri dalla fine del Gran Premio del Belgio.

A causa di quell’incidente, avvenuto sotto una pioggia torrenziale, Schumi perse il titolo e da quel momento non rivolse più la parola a quello che fino a pochi istanti prima dello scontro era il suo migliore amico.

Formula Uno, comportamento scorretto: pugno duro della FIA

Non risulta invece che Oscar Piastri e Max Verstappen siano grandi amici di Lance Stroll, il quale con il suo comportamento in pista ha ulteriormente incrinato i rapporti con i due piloti di McLaren e Red Bull.

Durante la gara di Gedda la prima guida dell’Aston Martin ha ostacolato entrambi durante le fasi di doppiaggio, mettendo in difficoltà prima Piastri e poi Verstappen. Ora però il driver canadese rischia di saltare per squalifica la prossima gara in programma a Miami, in Florida. La FIA potrebbe pronunciarsi a breve.