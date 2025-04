Il Real Madrid vince e tiene aperta la Liga: 0-1 sul campo del Getafe | Barcellona a -4

Ancelotti e il Real Madrid ancora non si arrendono. Le merengues espugnano il campo del Getafe e restano in corsa per la conquista della Liga

Il Real Madrid non molla la presa nella corsa al titolo della Liga. I Blancos hanno conquistato una vittoria preziosa e sofferta per 1-0 sul campo del Getafe, mantenendo così a quattro punti il distacco dal Barcellona a cinque giornate dalla fine del campionato.

Una vittoria di vitale importanza per la squadra di Ancelotti, arrivata al termine di una partita combattuta e decisa dall’acuto vincente del giovane attaccante turco Arda Guler. La gara al Coliseum Alfonso Pérez si è rivelata più ostica del previsto per il Real Madrid.

Il Getafe nonostante non abbia più nulla da chiedere a questo campionato ha opposto una strenua resistenza, chiudendo gli spazi e rendendo difficile la manovra offensiva degli ospiti. Il gol di Guler al 21′ del primo tempo è bastato a regalare i tre punti alle merengues.

Una volta incassato lo svantaggio il Getafe ha provato comunque a rispondere sfiorando il pareggio in qualche occasione. Questa volta però a differenza di altre occasioni il Real ha tenuto riuscendo a difendere l’esiguo vantaggio.

Real Madrid, tutto sulla Liga: Ancelotti ci crede

Con questa vittoria, come accennato in precedenza, il Real Madrid rimane a quattro punti di distanza dal Barcellona capolista, che a sua volta ha faticato a piegare con il minimo scarto il Mallorca allo stadio Olimpico del Montjuic.

Quando mancano cinque giornate al termine del campionato la Liga resta sostanzialmente aperta, anche se il calendario del prossimo turno sembra di gran lunga favorevole al Barcellona. I blaugrana affronteranno in trasferta il Valladolid fanalino di coda, mentre i Blancos ospiteranno al Bernabeu un cliente difficile come il Celta Vigo.

Real Madrid, sabato l’appuntamento chiave della stagione: il Barca è avvertito

L’attenzione delle due rivali per eccellenza del calcio spagnolo adesso si sposta sul grande appuntamento della finale della Coppa del Re, il secondo trofeo nazionale. Allo Stadio della Cartuja di Siviglia, sabato 26 è in programma l’ultimo atto della competizione.

Real e Barcellona sono pronte a regalare una serata ricchissima di emozioni e di grande spettacolo. Le ultime sfide tra le due squadre del resto sono sempre state piene di gol, con una netta prevalenza dei catalani nelle ultime sfide. Ci sarà da divertirsi.