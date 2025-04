Firmi per le ultime 4 partite, se ci salvi ti rinnoviamo | Ballardini in Serie A: presentazione lunedì

Davide Ballardini chiamato in corsa per raggiungere l’obiettivo salvezza. La presentazione può arrivare già lunedì.

Lo specialista delle salvezze è pronto a tornare in Serie A per la volata finale della stagione. Davide Ballardini può tornare di corsa per centrare un traguardo quantomeno complicato visti i numeri raccolti fin qui dalla squadra. In caso di obiettivo raggiunto arriverebbe anche il prolungamento di contratto.

Una nuova impresa salvezza all’orizzonte per Davide Ballardini, l’esperto tecnico italiano si è conquistato con merito l’appellativo di mister salvezza. Anche lo scorso anno è stato chiamato in corsa, da un Sassuolo in crisi totale di risultati, ed anche in quel caso l’accordo prevedeva un opzione di rinnovo in caso di salvezza.

La squadra nero verde però non è riuscita ad evitare la retrocessione in Serie B la scorsa stagione, salutando l’esperto tecnico ed affidando la squadra a Fabio Grosso. Mentre gli emiliani hanno già conquistato la matematica promozione, per Ballardini può arrivare una nuova ed affascinante sfida nelle ultime quattro giornate di campionato.

La lotta per restare in Serie A è ancora aperta, seppure rischia di limitarsi ad una corsa a tre squadre nelle ultime giornate della stagione. Il Monza è virtualmente già retrocesso, con solo 15 punti dopo 33 giornate, mentre più avanti è ancora da scrivere il verdetto.

Torna Ballardini, rinnovo con la salvezza

Lo specialista delle salvezze detiene anche il record dei subentri a stagione in corso, sono ben dodici le chiamate arrivate per cambiare la panchina nella sua carriera.

Il tecnico romagnolo ha collezionato per sette volte la salvezza a fronte dei dodici incarichi arrivati in corso d’opera, numeri che lo hanno reso un vero e proprio specialista della materia.

Ultimatum Empoli, c’è l’ombra del Balla

Detto del Monza ormai condannato al ritorno in Serie B, sono tre le squadre a caccia di un posto per la salvezza arrivati a questo punto della stagione. Al penultimo posto ci sono a pari punti il Venezia e l’Empoli, una lunghezza più avanti c’è il Lecce.

Proprio la squadra toscana, che nel prossimo turno affronterà la Fiorentina nel derby, in caso di sconfitta potrebbe decidere di esonerare Roberto D’Aversa già ad inizio della prossima settimana.