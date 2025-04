Conto in banca pieno: Milinkovic Savic torna in Serie A | Vuole vincere lo scudetto

Il centrocampista serbo è pronto a tornare nel nostro campionato per vincere lo scudetto. Addio all’Arabia dopo aver guadagnato tanti soldi.

I ricchi stipendi offerti dai club di calcio sauditi hanno portato a un esodo di calciatori di alto livello verso la Saudi Pro League. Questa tendenza è iniziata con l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr alla fine del 2022, aprendo le porte a molti altri giocatori di fama mondiale.

Nomi come Karim Benzema, ex Pallone d’Oro, e il brasiliano Neymar, passato ora al Santos, hanno seguito l’esempio, attratti da contratti pluriennali con cifre che superano di gran lunga quelle offerte dai club europei.

A questi si aggiungono giocatori del calibro di Sadio Mané, Riyad Mahrez e N’Golo Kanté, solo per citarne alcuni. Le cifre degli ingaggi sono spesso sbalorditive, con alcuni giocatori che arrivano a guadagnare centinaia di milioni di euro a stagione, somme impensabili nel calcio europeo. Questo afflusso di talenti sta elevando il livello della Saudi Pro League e sta attirando l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Tuttavia, questo fenomeno solleva anche interrogativi sulle motivazioni dei giocatori, spesso criticati per aver privilegiato il guadagno economico rispetto alla competitività e alla storia dei club europei. Ed è anche per questa ragione che alcuni di questi decidono ad un certo punto di fare dietrofront.

Milinkovic Savic torna nel calcio che conta

Sono diversi i giocatori che dopo un paio di stagioni in Arabia, avendo ormai riempito le proprie casse, decidono di fare ritorno nel calcio che conta.

Una cosa del genere potrebbe accadere ad esempio a Sergej Milinkovic Savic, che secondo gli ultimi rumors appare ad un passo dal rientro proprio in Serie A, dove andrebbe a trasferirsi in un club che vuole vincere lo scudetto il prossimo anno.

Un club italiano si lecca già i baffi

Spesso e volentieri in passato il Sergente è stato accostato a diverse big italiane, e questa forse potrebbe essere la volta buona per il suo approdo in una squadra in grado di poter lottare per il tricolore.

In particolare potrebbe essere l’Inter a puntare su di lui in caso di addio di qualche pezzo grosso del centrocampo. Non è da escludere poi però nemmeno l’opzione Napoli, soprattutto qualora partisse Zambo Anguissa, in scadenza di contratto.