Vittoria preziosissima per il Manchester City: 2-1 all’Aston Villa | Champions sempre più vicina

Tre punti più che preziosi per il Manchester City di Pep Guardiola. Sconfitto l’Aston Villa per 2-1 e scatto Champions League.

All’Etihad Stadium il Manchester City di Pep Guardiola strappa tre punti pesantissimi nella corsa Champions League, ai danni dell’Aston Villa di Unai Emery. I Citizens sono a caccia di riscatto in questo finale di stagione, dopo le tante delusioni arrivate sia in Premier League che in Champions.

La squadra guidata da Pep Guardiola ha salutato la massima competizione europea nel turno dei play off contro il Real Madrid. Il City aveva avuto un rendimento altalenante nella prima fase della Champions League, dove sono arrivate le pesanti sconfitte contro Sporting Lisbona, Juventus e PSG.

Anche il cammino in Premier è stato alquanto tortuoso per il Manchester City in questa stagione, come testimoniano le nove sconfitte accumulate fin qui, lo stesso numero dell’Aston Villa. E la squadra di Birminghan, che ha sfiorato l’impresa contro il PSG in Champions League, esce dall’Etihad Stadium con l’amaro in bocca.

La gara parte subito ad altissimo ritmo, con i Citizens che trovano il vantaggio dopo appena sette minuti davanti al pubblico di casa. A sbloccare lo scontro diretto per la zona Champions ci pensa Bernardo Silva, abile a finalizzare in piena area di rigore dell’Aston Villa.

Scatto Champions per il Manchester City

I Villains però non mollano e salgono in cattedra dopo il gol dello svantaggio. Al diciottesimo minuto, dopo consulto Var, viene assegnato un calcio di rigore alla squadra ospite. A conquistarlo è stato Ramsey, sul quale è intervenuto in ritardo Ruben Dias.

Freddissimo Rashford dal dischetto, spiazzato Ortega e parità ristabilita. Le due squadre, separate da un solo punto in classifica in favore dei Citizens, vanno all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Urlo City in pieno recupero, Emery KO

Il punteggio di parità tiene per tutta la seconda frazione, nonostante fiocchino le occasioni da una parte e dall’altra. Quando tutti gli indizi sembrano andare verso l’X finale arriva la rete del Manchester City in pieno recupero. A far esplodere Guardiola e lo stadio di casa ci ha pensato Matheus Nunes.

Decisiva l’iniziativa di Doku, che ha seminato panico sull’out di sinistra prima di servire l’assist decisivo per la rete dei suoi. Tre punti pesantissimi in ottica Champions League, ora il City staziona a quota 61 al terzo posto in classifica.