TRAGEDIA MILAN: è morto all’improvviso | Mondo rossonero in lutto

Un lutto improvviso colpisce il mondo milanista: è scomparso lasciando tutti senza parole. Lacrime a Milanello per l’addio ad un pezzo di storia.

Il mondo intero è in lutto per la morte di Papa Francesco, avvenuta all’età di 88 anni. Il pontefice, nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, è stato il primo papa sudamericano e il primo gesuita a salire al soglio pontificio. Eletto nel marzo 2013, ha segnato profondamente la storia della Chiesa cattolica con uno stile pastorale improntato alla semplicità, alla vicinanza agli ultimi e all’apertura al dialogo.

Le sue parole, i suoi gesti e la sua instancabile dedizione resteranno un punto di riferimento per credenti e non. Il mondo politico e religioso si è unito nel cordoglio, ricordando la sua figura come quella di un uomo di profonda fede, coraggio e umanità. Il Vaticano ha annunciato che i funerali si terranno nei prossimi giorni in Piazza San Pietro.

La scomparsa del Papa ha ovviamente portato grandi reazioni in tutti gli ambiti. Anche il calcio italiano dinanzi a tale lutto ha risposto presente. Le gare che si sarebbero dovute disputare nel giorno di Pasquetta, proprio quando il pontefice è venuto a mancare, sono state infatti rinviate alla giornata di oggi, mentre allo stesso tempo quelle di sabato prossimo verranno spostate a domenica.

Lutto in casa Milan

A proposito di lutti, nelle scorse ore, con precisione nella giornata di ieri, in casa milanista è arrivata una terribile notizia, che ha lasciato tutti senza parole.

All’età di 91 anni infatti è venuto a mancare l’ex presidente del Milan Giuseppe Farina. Un annuncio tragico, che ha fatto scorrere le lacrime nell’ambiente rossonero, per quello che, nel bene e nel male, è stato un pezzo di storia del club.

Un simbolo milanista se ne va

Nel suo mandato da presidente, Farina ha vissuto un periodo difficile. Poco dopo il suo insediamento infatti il Diavolo è retrocesso, per la seconda volta nella sua storia, in Serie B, per questioni di classifica e finanziarie.

Ed è stato proprio a causa di queste che nel giro di poco tempo, Farina ha lasciato l’incarico, prima di far passare la società rossonera in mano a Silvio Berlusconi, che, come ben sappiamo, l’ha portata al massimo splendore per anni.