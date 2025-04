Noi ci ritiriamo dal Mondiale: clamoroso in F1 | La scuderia ha già avvisato la FIA

Una griglia di partenza in Formula Uno - Ansa - Tuttocalcioestero.it

Una decisione clamorosa scuote il mondo della Formula Uno. Uno dei team di punta del Circus ha annunciato un’importante e inattesa novità

Dopo le prime gare del mondiale di Formula Uno i rapporti di forza tra le monoposto sembrano già consolidati. Come pronosticato alla vigilia dalla maggioranza degli esperti la McLaren si è imposta finora come la vettura più competitiva del Circus.

Il team di Woking si è aggiudicato quattro gran premi su cinque finora disputati e tutto lascia immaginare che la corsa al titolo mondiale si risolva in un duello interno alla McLaren tra Lando Norris ed Oscar Piastri.

Pronto ad approfittare di eventuali passi falsi dei due alfieri di Woking è ancora una volta il campione del mondo in carica Max Verstappen. Il fuoriclasse olandese sogna di centrare il quinto titolo consecutivo eguagliando l’impresa di Michael Schumacher.

Un’impresa proibitiva alla luce di quanto si è visto finora. Alle spalle del pilota della Red Bull inseguono Mercedes e Ferrari, finora non all’altezza delle rivali. Guardando più indietro fa quasi impressione vedere un team di prestigio come la Williams annaspare nelle retrovie.

Formula Uno, problemi irrisolvibili: un team dice addio

La scuderia inglese fondata dall’indimenticato Frank Williams, capace di conquistare nella sua storia sette titoli iridati, è uscita dal novero delle pretendenti al mondiale. Negli ultimi anni è diventata una sorta di ruota di scorta della Mercedes e il ritorno ad alti livelli sembra una chimera.

Poche ore fa i vertici del team hanno però preso una decisione di grande impatto e senza dubbio drastica. Di concerto con la proprietà il team principal James Volwles ha annunciato la clamorosa e forse decisiva novità per il futuro della scuderia di Grove.

Formula Uno, la decisione è definitiva: addio ufficiale

La Williams è infatti il primo team a dire ufficialmente addio allo sviluppo della monoposto 2025 per concentrarsi al 100% sulla vettura del 2026. Una decisione sorprendente, ma t6utto sommato in linea con le ambizioni del team inglese.

Dopo annate molto difficili la Williams vuole costruire basi solide per un futuro nuovamente di alto profilo: la decisione del team ha trovato d’accordo anche i due piloti, vale a dire Carlos Sainz e Alexander Albon che peraltro hanno ottenuto in questo avvio di stagione risultati non disprezzabili. L’obiettivo della Williams è chiaro: si vuole tornare a vincere.