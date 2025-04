Dalla gavetta alla Serie A: oggi è finito a lavorare in spiaggia | Addio soldi e bella vita

Dalla gavetta nelle serie minori fino al grande salto della Serie A. Oggi ha detto addio ai riflettori del calcio italiano.

Di carriere stravolte nella storia del calcio ce ne sono tantissime, in questo caso il calciatore ha abbandonato la ribalta dei campi della Serie A stravolgendo la propria vita. Una carriera calcistica coltivata in provincia, con la gavetta nelle serie minori vicino alla città natale del protagonista, fino al grande salto nel massimo campionato italiano.

Ci sono calciatori che sbocciano da predestinati, formandosi nei settori giovanili di squadre di altissimo livello ed altri che scalano le gerarchie dai campetti di provincia fino al palcoscenico della Serie A. Alle volte può capitare che un protagonista in campo finisca a stretto giro di posta ai margini del calcio in Italia, fino a reinventare completamente la propria vita.

Ed è questo il caso di un ex centrocampista, che vanta tre esperienze nella massima serie italiana con altrettante squadre. La sua carriera è passata repentinamente dall’apice dei grandi stadi della Serie A ad un ritorno al calcio di provincia, fino a terminare di recente sul piccolo schermo.

La carriera dell’ormai ex calciatore, classe ’90, dimostra come anche in un mondo patinato come quello del calcio si rischia di finire presto nel dimenticatoio. Fondamentale è sapersi adattare alle esigenze professionali, ricordandosi che la gloria nel mondo del calcio può essere tanto casuale quanto di passaggio.

Dalla Serie A al lavoro in spiaggia

La storia che andiamo a raccontare parte dalle province romagnole e porta il centrocampista ad esprimersi ad alti livelli con il Cesena. Nella squadra bianconera dei primi anni 2010 cresce un calciatore che dopo due stagioni in Romagna si trasferirà in Sardegna, per approdare in Serie A.

L’esperienza al Cagliari porterà solamente tre gettoni nel massimo campionato italiano, prima del rientro al Cesena, neopromosso in Serie A. Parliamo dell’ex centrocampista Andrea Tabanelli.

Ex Serie A protagonista su Mediaset

Il centrocampista tornerà in Serie A con la maglia del Lecce, dopo una cavalcata che ha visto i salentini protagonisti di due promozioni consecutive. In particolare al Via del Mare si ricordano le prestazioni di Tabanelli nella stagione 2018-19, dove segnò 8 gol.

L’ex calciatore oggi gestisce uno stabilimento balneare ed è tornato alla ribalta per la sua partecipazione sulle reti Mediaset allo show The Couple, condotto da Ilary Blasi.