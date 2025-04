Tragedia Marcelo Salas: incidente fatale | “Si è schiantato contro un palo”

Terribile incidente in moto per Marcelo Salas. Il racconto dell’accaduto mette i brividi:” Si è schiantato contro un palo”.

Il nome di Marcelo Salas evoca dolci ricordi ai tifosi della Lazio. Il bomber cileno sbarcò in biancoceleste nel 1998, dopo un Mondiale vissuto da protagonista con la maglia del Cile. L’attaccante siglò quattro reti con la nazionale sudamericana, due di queste contro l’Italia, e trascinò il Cile fino agli ottavi di finale del torneo.

L’arrivo a Formello dopo l’esplosione mondiale portò una serie di successi non solo nei confini nazionali. Sul finire degli anni ’90 la Lazio conquistò uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Quella squadra farcita di talenti vinse anche la Coppa delle Coppe, oltre alla Supercoppa Europea, vinta grazie alla sua rete contro il Manchester United.

In totale con la maglia biancoceleste l’attaccante ha segnato 49 reti in 117 partite, dando peso al soprannome ‘El Matador’, arrivato in seguito alle esultanze del classe ’74, che rivolgeva un inchino verso i tifosi. Nell’agosto del 2001 è passato dalla Lazio alla Juve, dove però è stato frenato da un grave infortunio al ginocchio.

Poi il ritorno in Sud America, prima nel River Plate poi nell’Universidad de Chile. Le stesse due squadre in cui esplose da giovane, a chiudere il cerchio di una carriera formidabile che gli è valsa il riconoscimento come miglior attaccante cileno di sempre.

Incidente Salas, il tragico racconto

Settanta presenze con la Nazionale cilena e 37 reti che lo piazzano al terzo posto della classifica di tutti i tempi per la Roja. Marcelo Salas è stato un vero e proprio simbolo del calcio a cavallo tra gli anni 90 ed il nuovo millennio.

Nell’esperienza alla Lazio ha avuto modo di giocare con calciatori di altissimo livello, come Nesta, Simeone e Nedved. Ma è in attacco che ha avuto partner formidabili, come Bobo Vieri.

Incidente Salas, il racconto di Vieri

A raccontare dell’incidente che ha avuto in moto il Matador è stato proprio l’ex bomber italiano. Nel suo libro ‘Chiamatemi bomber’, l’amato ex attaccante ha svelato un retroscena sconosciuto ai più.

Parlando della passione per le moto all’epoca della Lazio, l’attaccante ha raccontato: “Salas era un disastro. Prese una Harley Davidson e dopo pochi giorni andò a schiantarsi contro un palo. Sette punti di sutura sullo stinco, ma nessuno lo ha mai saputo.”