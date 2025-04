Scintille a fine gara: Verstappen è incontenibile | Pronto a dare l’addio

Max Verstappen è una furia. Al termine del gran premio dell’Arabia Saudita il pilota olandese ha sfogato tutta la sua rabbia

Il mondiale di Formula Uno sembra già diventata una corsa a tre. La classifica piloti dopo cinque gare disputate vede in testa parzialmente a sorpresa Oscar Piastri che dopo la vittoria in Arabia Saudita, la terza di questo 2025, è al comando con 99 punti.

Alle spalle del pilota australiano a quota 89 c’è l’altro alfiere della super competitiva McLaren, il favorito della vigilia Lando Norris. In terza posizione con 87 punti si staglia la figura del campione del mondo in carica, quel Max Verstappen che non ha alcuna voglia di arrendersi.

Il fuoriclasse olandese sogna con la sua Red Bull di eguagliare l’impresa compiuta da Michael Schumacher che tra il 2000 e il 2004 alla guida della Ferrari centrò la bellezza di cinque titoli iridati consecutivi.

Il problema per il pilota di Hasselt è proprio la presenza di una McLaren tornata ai fasti di un tempo e che allo stato attuale si presenta come la monoposto più competitiva e performante del Circus mondiale.

Verstappen, la rabbia dopo la gara di Gedda: i dettagli

Domenica scorsa sul circuito di Gedda, una delle piste preferite dal campione del mondo in carica, Verstappen si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Piastri. Il distacco tra i due, inferiore ai tre secondi, è stato determinato da una penalizzazione inflittagli dai commissari di gara.

Verstappen ha infatti dovuto scontare 5 secondi di penalità comminati nei suoi confronti dai commissari di gara a causa di una sorta di discusso corpo a corpo proprio con Piastri verificatosi alla prima curva.

Verstappen è una furia, ecco chi ne ha fatto le spese: tifosi sconvolti

Una decisione che ha di fatto deciso le sorti del Gran Premio e della classifica piloti e che ha mandato super Max su tutte le furie. Verstappen non ha affatto gradito la penalità e lo ha fatto presente al termine della gara al presidente della Federazione Internazionale, Mohammed Ben Sulayem.

I due hanno avuto un confronto breve ma piuttosto serrato: in un video pubblicato su molte piattaforme social si vede il campione in carica agitarsi e sbraitare proprio all’indirizzo del numero uno della FIA. Un comportamento forse eccessivo ma giustificato da quanto accaduto all’inizio del Gran Premio saudita.