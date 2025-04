La TAC non lascia dubbi: Daniele De Rossi in lacrime | Diagnosi terrificante

Dopo l’esonero da parte della Roma Daniele De Rossi cerca di una nuova panchina. Intanto ha dovuto incassare una notizia drammatica

In una recente intervista concessa ai cronisti durante la cerimonia di un premio attribuitogli per aver rilevato e rilanciato un club a lui molto caro come l’Ostiamare, Daniele De Rossi ha ribadito la sua intenzione di tornare ad allenare.

L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale è ancora fermo da metà settembre, da quando dopo appena quattro giornate di campionato gli fu notificato a sorpresa l’esonero dalla panchina giallorossa.

In questi sette mesi da illustre disoccupato De Rossi si è dedicato ad attività comunque legate al calcio che tanto ama, come il suddetto investimento sull’Ostiamare, il club in cui da bambino iniziò a tirare i primi calci al pallone.

“Penso e spero di trovare una nuova squadra per la prossima stagione, in Italia o all’estero non fa differenza. Ciò che conta è la qualità del progetto che mi verrà presentato“. Dunque è tutto pronto per un suo ritorno in grande stile,. magari in quella Premier League da cui è attratto da sempre.

De Rossi, la Roma come una famiglia: ecco chi l’ha scoperto

Il cuore di Daniele De Rossi però continuerà a battere sempre e solo per la Roma: “È la mia seconda famiglia“, ha ribadito anche di recente. A Trigoria arrivò da adolescente protetto e sostenuto dal padre, Alberto De Rossi, per tanti anni allenatore della Primavera.

Il suo vero pigmalione però è stato un monumento del calcio romano e italiano, il campione del mondo di Spagna ’82 Bruno Conti. In qualità di responsabile del settore giovanile giallorosso l’ex pupillo di Enzo Bearzot ha lanciato e scoperto una miriade di talenti.

Lacrime e commozione, De Rossi non se l’aspettava: verdetto definitivo

Qualche settimana fa proprio l’ex ala destra ha rivelato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport di aver vissuto un periodo della sua vita a dir poco drammatico: “Ho subito un intervento molto delicato, per fortuna è andato bene e anche la TAC mi fa stare tranquillo“.

Daniele De Rossi era a conoscenza del grave problema di salute del suo mentoree ha esultato di fronte alla notizia del buon esito dell’intervento chirurgico. Del resto per ‘Marazico’ De Rossi è sempre stato come un figlio o giù di lì.