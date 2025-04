DISASTRO GUENDOUZI: gravi accuse dall’attrice a luci rosse | È in un mare di guai

L’episodio che ha coinvolto il laziale Guendouzi ha del clamoroso. Piovono gravi accuse dall’attrice a luci rosse.

Mattéo Guendouzi ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi della Lazio. Il centrocampista francese è arrivato in biancoceleste nell’estate del 2023 e da subito si è imposto come punto fermo nel centrocampo dei capitolini. Il classe ’99 si distingue in mezzo al campo per l’energia ed il temperamento focoso, che spesso lo porta a discussioni con gli avversari in campo.

La squadra guidata da Marco Baroni è reduce dalla cocente eliminazione nei quarti di finale di Europa League, arrivata per mano dei norvegesi del Bodo-Glimt. Il centrocampista ex Marsiglia è stato tra i migliori in campo nella sfida di ritorno, dove non è bastata la vittoria per 3-1 da parte dei biancocelesti. La sfida è stata risolta ai calci di rigore, dove i norvegesi hanno avuto la meglio gelando lo stadio Olimpico.

Proprio Guendouzi, che aveva segnato il rigore, è apparso furioso al termine della gara. Il centrocampista è andato per primo sotto la curva nord, senza aspettare il resto dei compagni. In seguito ha raggiunto in solitaria gli spogliatoi, guardando a brutto muso chiunque incontrasse, compreso un collaboratore del tecnico Baroni.

Un nuovo segnale di quanto sia forte il temperamento del centrocampista transalpino, che non ha digerito l’eliminazione della sua squadra dalla competizione continentale.

Clamoroso Guendouzi, le accuse della pornostar

Il francese si distingue sempre in campo per la sua energia e devozione alla causa, caratteristiche che lo hanno da sempre fatto entrare nel cuore delle tifoserie. La sua carriera parte in patria, prima nelle giovanili del PSG, poi il debutto da professionista con il Lorient.

Successivamente arrivano le esperienze con Arsenal ed Herta Berlino, prima del ritorno in Ligue 1, stavolta col Marsiglia. Il centrocampista vanta anche 13 presenze con la Francia, con due reti all’attivo.

L’attrice a luci rosse contro Guendouzi

Ha fatto clamore, all’epoca della sua avventura in Premier League, il siparietto scatenato dall’ex pornostar Mia Khalifa nei confronti del francese. L’attrice a luci rosse ha accusato il calciatore dopo una partita contro il West Ham, squadra per cui tifa l’ex pornostar.

L’attrice attaccò sui social il centrocampista francese, con una frase durissima: “Sei una f… fighetta“. Secondo Mia Khalifa il calciatore aveva passato troppo tempo sdraiato in campo durante il derby londinese.