Catastrofe Ferrari: ESCLUSA DALLA FORMULA 1 | La FIA lo ha deciso nell’ultima riunione

Piove sul bagnato in casa Ferrari. Oltre a un avvio di stagione a dir poco deludente le Rosse incassano un altro pesantissimo colpo da ko

Anche sul circuito del Bahrain la Ferrari ha dimostrato di non essere all’altezza delle scuderie rivali: il 4/o posto di Leclerc e il 5/o di Hamilton rappresentano l’ennesima delusione dall’inizio di un annata iniziata con ben altre premesse.

La scuderia di Maranello finora non è riuscita a colmare il gap, sempre più evidente, con i competitors: su tutti la McLaren che si è aggiudicata tre dei quattro gran premi finora disputati, ma anche Mercedes e Red Bull apparse finora superiori alla SF-25.

Ancora più sconfortanti dei risultati sono state le dichiarazioni di Hamilton e Leclerc rilasciate in Bahrein dopo la gara: sia il pilota monegasco che il fuoriclasse inglese hanno espresso tutta la loro frustrazione per le prestazioni tutt’altro che esaltanti della monoposto rossa.

Tra l’altro le premesse in vista delle prossime gare non lasciano immaginare chissà quale straordinaria svolta dalle parti di Maranello. I tifosi della Ferrari dovranno con ogni probabilità rassegnarsi ad ingoiare altri bocconi amari.

Ferrari, è un disastro: ora è fuori da tutto

Il fittissimo calendario della Formula Uno non conosce pause e i bolidi del Circus scenderanno in pista anche la domenica di Pasqua: la quinta prova del mondiale si disputerà infatti il 20 aprile sul circuito di Gedda in Arabia Saudita.

Si tratta di un altro appuntamento in cui i rapporti di forza tra i team non cambieranno: pertanto, McLaren favorita d’obbligo e tutte le altre destinate ad inseguire, con la Ferrari più staccata rispetto a Mercedes e Red Bull.

La Ferrari è tagliata fuori, decisione incomprensibile

Come se tutto questo non bastasse arriva un’altra notizia a scatenare la rabbia dei milioni di sostenitori del Cavallino Rampante. A riportare l’accaduto, o per meglio dire il ‘non accaduto, è il portale FUnoAnalisiTenica.

A quanto pare i vertici della scuderia modenese non hanno preso parte a un meeting di grande importanza organizzato dalla Federazione Internazionale che aveva come oggetto di discussione le power unit 2026. Un’assenza del tutto ingiustificata che tra l’altro si scontra con la presenza di tutti gli altri team, arrivati al vertice con i rispettivi massimi dirigenti. Questo passaggio a vuoto si traduce con la totale mancanza di peso politico del Cavallino Rampante all’interno del Circus.