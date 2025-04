Barcellona, stasera con il Mallorca per un altro passo verso il titolo | In attesa della Champions

Il Barcellona affronterà stasera il Mallorca nell’anticipo della 33/a giornata di campionato. Poi testa e cuore alla sfida contro l’Inter

Il Barcellona torna in campo questa sera al Montjuic per affrontare il Mallorca nel match valido come anticipo della 33/a giornata della Liga. L’obiettivo per i blaugrana è molto semplice: conquistare i tre punti per consolidare il primato in classifica allungando ulteriormente sul Real Madrid.

Le merengues non mollano ma Lewandowski e compagni già intravedono lo striscione dell’ultimo chilometro. Vincere contro i maiorchini vorrebbe dire compiere un altro passo significativo verso la conquista del titolo nazionale, un traguardo che la squadra e i tifosi attendono con ansia.

La formazione di casa arriva a questa sfida forte di una serie di risultati positivi, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, che hanno consolidato la loro leadership in classifica. Il successo rocambolesco nell’ultimo turno contro il Celta Vigo ha infuso ulteriore morale e consapevolezza ai blaugrana.

L’obiettivo del Barcellona è quello di chiudere la ‘pratica Liga’ prima possibile per potersi concentrare meglio sulla doppia semifinale di Champions League contro l’Inter. Il match di stasera sarà seguito con interesse proprio dai nerazzurri.

Barcellona, il problema infortuni tiene banco

L’attesa nella capitale catalana è palpabile proprio per il match d’andata contro la squadra di Simone Inzaghi in programma mercoledì 30 aprile allo stadio Olimpico del Montjuic. La sfida contro i campioni d’Italia rappresenta un banco di prova cruciale per le ambizioni europee del Barcellona, che punta a tornare sul tetto d’Europa dopo un digiuno di ben dieci anni.

Salvo recuperi miracolosi il Barca non potrà disporre di Robert Lewandowski, che nello scorso fine settimana ha rimediato un infortunio muscolare. L’assenza del centravanti polacco è un problema di non poco conto per gli azulgrana.

Barcellona, l’Inter è ancora distante: ora tutto sulla Liga

Tuttavia, prima di tuffarsi nell’atmosfera della Champions la priorità è il campionato. La partita di stasera contro il Mallorca non va sottovalutata: la squadra ospite, pur non avendo particolari ambizioni di classifica, cercherà comunque di fare risultato. Considerando l’imminente impegno europeo è possibile che Flick opti per un turnover ragionato, dosando le energie di alcuni giocatori chiave e dando spazio a chi ha giocato meno.

In sostanza il match di oggi rappresenta un’occasione importante per il Barca: è necessario compiere un altro passo verso la conquista della Liga e preparare al meglio l’attesa semifinale di Champions League contro l’Inter.