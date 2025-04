Au revoir Paris: Barcola se ne va, la Serie A sogna il colpaccio | Pronti 50 milioni di euro

Il Paris Saint Germain può perdere uno dei suoi giovani di maggior talento, l’attaccante Bradley Barcola. Il futuro potrebbe essere in Italia

A tutti gli appassionati di calcio che hanno avuto modo di assistere in questa stagione alle gare di Champions League del Paris Saint Germain non può essere sfuggito il talento cristallino di uno dei tanti giovani lanciati da Luis Enrique.

Da quando l’ex Commissario Tecnico della Spagna si è seduto sulla panchina dei Bleus, la politica del club relativa alla costruzione della squadra è cambiata radicalmente: stop all’acquisto di cosiddette prime donne, largo a talenti giovani da crescere e valorizzare.

Salvo qualche eccezione, come ad esempio il ‘nostro’ Gigio Donnarumma e l’arrivo a gennaio di Kvaratskhelia per il quale il PSG ha investito più di 70 milioni di euro, l’attuale organico è costituito da talenti acquistati a cifre ragionevoli e valorizzati nel tempo.

Una politica voluta fortemente dalla proprietà qatariota e che sta dando i suoi frutti: la squadra della capitale francese oltre ad aver conquistato l’ennesima Ligue 1 si trova in semifinale di Champions League dove affronterà un avversario forte ma ampiamente alla sua portata come l’Arsenal.

Paris Saint Germain, è super Barcola: numeri da fuoriclasse

Uno dei talenti più luminosi che sotto la guida di Luis Enrique è cresciuto a dismisura è senza dubbio Bradley Barcola, ventiduenne attaccante cresciuto nell’Olympique Lione e acquistato nell’estate del 2023 per oltre 40 milioni di euro.

In questi due anni Barcola è diventato uno dei migliori esterni offensivi del mondo come testimoniato dai numeri a dir poco straordinari: 13 gol e 11 assist realizzati in 29 presenze in campionato rappresentano un’eccellenza in campo internazionale.

Barcola, l’addio alla Francia è deciso: due big di A se lo contendono

A sorpresa però il Paris Saint Germain ha deciso di investire proprio nel ruolo di attaccante esterno: oltre a Barcola sono arrivati un’altra stella come Désiré Doue, Lee Kang-In e il nuovo arrivato Kvaratskhelia che sta offrendo un rendimento di altissimo livello. Il minutaggio di Barcola si è così ridotto a tal punto da convincere il giovane attaccante a prendere in considerazione l’ipotesi di un addio a fine stagione.

A quanto pare l’ex Lione è affascinato da un ipotetico trasferimento in Italia dove due big del nostro campionato sono pronte a svenarsi pur di definirne l’acquisto: la Juventus e il Napoli hanno i numeri e le risorse per formulare una super offerta al PSG. Si parla di almeno 65/70 milioni di euro sul piatto, una cifra all’altezza del talento di Barcola.