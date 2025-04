Una rivoluzione per tornare grandi: il Manchester City prepara tanti cambi | Anche Guardiola potrebbe salutare

Grandi manovre in casa Citizens in vista dell’estate: l’obiettivo e tornare a vincere subito. E anche Guardiola potrebbe dire addio.

E’ stata una stagione alquanto negativa quella disputata dal Manchester City. Nei mesi scorsi infatti i Citizens hanno vissuto un periodo di netta crisi, che ha comportato dei pessimi risultati, e il conseguente fallimento di diversi obiettivi.

In Premier League non si è mai lottato per il titolo, e adesso la squadra proverà a raggiungere il quarto posto. Peggio ancora in Champions League, dove l’eliminazione è arrivata ai sedicesimi di finale.

Un’annata da dimenticare dunque, che però andrà a comportare una vera e propria rivoluzione, già parzialmente iniziata a gennaio, e che proseguirà nei prossimi mesi.

Rifondazione della rosa in corso

Tanti calciatori che hanno fatto la storia del club se ne andranno al termine della stagione. Il primo nome che ci viene in mente da questo punto di vista è di sicuro Kevin De Bruyne, che non rinnoverà il contratto e lascerà Manchester a parametro zero. A seguire poi anche i vari Gundogan, Walker (in prestito al Milan), Ederson e Kovacic sono pronti a fare le valigie.

Allo stesso modo però diversi altri elementi arriveranno all’Etihad Stadium. E questo processo è già cominciato nella scorsa sessione di mercato invernale, dove sono stati acquistati Marmoush, Gonazalez, Khusanov, Reis, Bah e diversi altri giovani. Per una spesa totale di oltre 200 milioni di euro, che lascia intendere solo una cosa: il City vuole tornare al top il prima possibile.

Anche Pep Guardiola è in bilico?

In questa rivoluzione però potrebbe rimanere coinvolto anche Pep Guardiola. Nei mesi critici patiti dalla squadra, il tecnico catalano sembrava aver perso totalmente il controllo della situazione, tanto che si parlava addirittura di un suo possibile esonero. La situazione però poi è rientrata, e il mister ha anche rinnovato il proprio contratto.

Nonostante il prolungamento però secondo molti il suo ciclo a Manchester è finito, e si continua a battere la pista della separazione in estate. A tal proposito poi sono stati fatti anche diversi nomi per poterlo sostituire: da Arteta a Xabi Alonso, passando per i vari De Zerbi e per la suggestione Fabregas. Da stabilire anche la sua volontà. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, e se in questa ventata di cambiamenti all’Etihad ci sarà anche la panchina. Solo dopo il Mondiale per Club ne sapremo di più.