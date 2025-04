Tracollo nello spogliatoio milanista: volano i calci | Ibrahimovic ha sfondato tutto

Tracollo nello spogliatoio del Milan e Ibrahimovic scatenato di fronte ai calciatori. Lo svedese ha distrutto tutto.

Da due anni ha appeso gli scarpini al chiodo, ma l’eco di quanto accadeva con lui in campo continua a farsi sentire forte. La bacheca di Zlatan Ibrahimovic parla per lui, lo svedese è stato l’unico calciatore ad aver vinto dodici scudetti nei 4 principali campionati europei.

Dai successi in Olanda con l’Ajax, passando dalla gloria con Inter e Milan in Serie A. Il classe ’81 ha vinto il campionato anche con il Barcellona ed il PSG. Nella storia del campionato italiano è stato l’unico straniero in grado di vincere con due diverse squadre la classifica dei marcatori.

Insuperabile in campo e spesso fuori le righe, da sempre lo svedese è stato simbolo di cattiveria agonistica e fame di vittorie. Dopo il ritiro dal calcio giocato nella stagione 2022-23, è diventato dirigente del Milan. Lo svedese ha assunto la carica di partner operativo di RedBird, lavorando a stretto contatto con Moncada e Furlani.

La stagione rossonera, fatto salvo per la conquista della Supercoppa italiana, non ha però rispettato le aspettative intorno al Diavolo fin qui. L’esonero di Paulo Fonseca ne testimonia le difficoltà in termini di risultati per la società guidata da Gerry Cardinale.

Furia Ibrahimovic nello spogliatoio del Milan

Ora la squadra è in mano a Sergio Conceicao, che spera di risollevare le sorti stagionali eliminando l’Inter dalle semifinali di Coppa Italia. In parallelo si ragiona su nuovi volti da inserire nella società guidata dal gruppo statunitense.

Dopo la mancata fumata bianca intorno a Fabio Paratici resta in auge l’opzione Igli Tare e le prossime settimane potrebbero essere decisive. Nel frattempo è diventato virale sul web il racconto di un ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic proprio nel Milan.

Ibra scatenato nello spogliatoio milanista

A raccontare un aneddoto che simboleggia bene la tempra dell’ex bomber svedese è stato Alberto Aquilani. Ex centrocampista cresciuto nella Roma e passato al Milan nella stagione 2011-12. L’ex calciatore è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio ed è tornato con la mente a Londra.

All’epoca il Milan si giocava l’accesso ai quarti di finale della Champions League contro l’Arsenal. A San Siro finì 4-0 per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, che però prese 3 gol nel primo tempo della sfida di ritorno. Aquilani racconta che Ibra nello spogliatoio all’intervallo scagliò un calcio così forte ad una borsa che fece un volo di 30 metri. Nonostante la sconfitta per 3-0 i rossoneri passarono quel turno.