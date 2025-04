“Scelgo l’Italia”: Spalletti accoglie un pezzo da 90 | Grande aiuto per il Mondiale

Il ct azzurro è pronto ad accogliere un rinforzo di livello assoluto in vista delle prossime sfide: sarà un aiuto fondamentale per le qualificazioni al Mondiale.

Dopo l’eliminazione dalla Nations League, l’Italia è pronta a ripartire dalle sfide di qualificazioni ai Mondiali. La doppia prova contro la Germania non è stata totalmente negativa. Qualcosa di buono si è visto, anche se c’è comunque ancora tanto su cui lavorare in vista delle gare valevoli per la qualificazione al prossimo Mondiale.

A giugno c’è già un match da dentro o fuori contro la Norvegia, che è da non perdere. Di conseguenza mister Luciano Spalletti deve prendere le migliori decisioni possibili per quanto riguarda le convocazioni. A tal merito è chiaro che l’allenatore ex Napoli e Roma ha già il suo blocco ben definito, che rappresenta la spina dorsale della squadra. Allo stesso tempo però potrebbe esserci qualche sorpresa.

In particolare c’è un grande nome che pare aver deciso di giocare per l’Italia. Questo giocatore, avendo la doppia nazionalità, ha scelto di rappresentare gli azzurri, diventando così una pedina importante per mister Spalletti. Vediamo di chi stiamo parlando.

Spalletti può gioire: in aiuto per andare al Mondiale

Da sempre la nazionale azzurra ha accolto in squadra giocatori aventi la doppia nazionalità, o i così detti oriundi. Uno degli ultimi in ordine di tempo è sicuramente Mateo Retegui, scovato da Roberto Mancini e che adesso è diventato un punto fermo dell’Italia.

Anche in passato però come detto ci sono stati grandi giocatori di questo tipo. Da Jorginho a Sivori, passando per i vari Emerson Palmieri, Camoranesi, Amauri, Altafini e tanti altri. Un altro giocatore di questo tipo dunque sembra ormai pronto a fare lo stesso percorso. Vediamo di chi si tratta.

Il calciatore pronto a scegliere l’Italia

”Aspetterei l’Argentina, ma se non dovesse succedere, sceglierei l’Italia piuttosto che la Spagna”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di ‘La Zona 10’ dunque Pablo Maffeo, terzino del Mallorca, ha aperto le porte alla nazionale azzurra.

Vedremo dunque se Spalletti accoglierà questa richiesta, considerando il fatto che sulla fascia destra l’Italia sembra comunque ben coperta. Un aiuto in più però non può di sicuro guastare, e il nostro commissario tecnico lo sa bene.