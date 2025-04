Mi hanno rubato la macchina: Arnautovic furioso alla Pinetina | Ha perso un mucchio di soldi

Brutta avventura per l’attaccante interista, a cui è stata rubata la propria auto da sotto il naso: ha perso tanti soldi visto il suo valore.

Nel mondo del calcio moderno, i guadagni milionari dei calciatori attirano non solo l’ammirazione dei fan, ma anche l’attenzione di malintenzionati. Sempre più spesso, infatti, i giocatori finiscono vittime di furti, rapine e truffe. Le loro case di lusso, spesso documentate sui social, diventano bersagli facili per bande organizzate che monitorano gli spostamenti degli atleti, approfittando delle trasferte o delle partite in diretta per colpire.

Esempi noti non mancano: calciatori come Angel Di Maria, Karim Benzema, Lorenzo Insigne e molti altri hanno subito furti nelle proprie abitazioni. In alcuni casi, i ladri sono entrati in casa mentre i familiari erano presenti, generando momenti di grande paura. Ma il pericolo non si limita ai furti: anche le truffe finanziarie sono sempre più frequenti. Giocatori poco esperti vengono talvolta raggirati da falsi consulenti, investendo in attività fittizie.

Un’altra circostanza di questo tipo è stata vissuta qualche anno fa dal centravanti interista Marko Arnautovic. Al giocatore austriaco è stata rubata la macchina, e di conseguenza ha perso un mucchio di soldi, rendendosi una furia scatenata. Vediamo però nello specifico che cosa è accaduto.

Truffato da sotto agli occhi

Il fatto che stiamo raccontando risale a diversi anni fa, durante la prima esperienza interista di Arnautovic. L’attaccante infatti, sebbene non ha quasi mai giocato, faceva parte della rosa dell’Inter del Triplete.

E in quel periodo gli venne rubata la macchina da sotto al naso. La vettura però in realtà non era la sua, bensì di un compagno di squadra, ovvero Samuel Eto’o. A rivelare il tutto però è stato un altro eroe nerazzurro, vale a dire Wesley Sneijder, che ha raccontato l’episodio, con le sue parole riportate da Calcio Raffinatezza.

”La macchina è sparita nel nulla”

”Eto’o era con noi e aveva un sacco di macchine. Tipo 24, una roba del genere… Un giorno Arnautović gli fa: “Non ci credo, non hai davvero 24 macchine”. Due settimane dopo arriva un camion enorme al centro d’allenamento, carico di tutte le sue auto. Eto’o si gira verso di lui e gli dice: “Prendine una e portala a fare un giro”.

”Arnautović ne sceglie una, quella sera va al ristorante, scende e dà le chiavi a uno pensando fosse il parcheggiatore. La macchina sparisce nel nulla”.