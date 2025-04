Il pistolero torna a sparare in Serie A: intesa trovata con Piatek | I suoi gol per sognare l’Europa

Krzysztof Piatek sta vivendo una seconda giovinezza in Turchia. Il polacco a suon di gol si mette in vetrina per un nuovo sbarco in Serie A.

Le pistolettate di Krzysztof Piatek sono tornate fumanti nella Super Lig, il massimo campionato della Turchia. Il centravanti polacco si sta confermando come leader e trascinatore assoluto del Basaksehir, ed i numeri sono lì a testimonarlo.

L’ex Milan ha collezionato 17 reti lo scorso anno, alla prima stagione in Turchia, ed il rendimento è aumentato in questa annata. Il roccioso centravanti ha già timbrato il cartellino per 19 volte in questo campionato, oltre ad altre 10 sigilli tra Coppa e Conference League.

Il classe ’96 insegue Victor Osimhen del Galatasaray nella classifica dei migliori marcatori nel campionato turco. Il centravanti nigeriano è a quota 21 reti, solo due marcature separano gli ex protagonisti della Serie A. L’attaccante polacco è sbarcato per la prima volta in Italia nel Genoa, nella stagione 2018-19.

Sotto la Lanterna Piatek ha dimostrato tutte le sue capacità da bomber, letale negli inserimenti in area ed efficace con entrambi i piedi oltre che nel gioco aereo. L’esplosione del polacco in rossoblù stregò poi il Milan, che versò nelle casse del Grifone ben 35 milioni di euro un anno dopo.

Ex Serie A: Piatek rinato in Turchia

Il centravanti polacco non si è però confermato in rossonero. In due stagioni Piatek ha raccolto 16 reti in 41 presenze. Dopo il Milan è arrivata la chiamata dell’Herta Berlino, in cui ha militato per due stagioni e mezza, prima del ritorno in Serie A.

Prima a Firenze e poi a Salerno, ma i numeri raccolti al suo ritorno nel campionato italiano non sono mai stati all’altezza di quanto visto con il Genoa.

Il Pistolero torna in Serie A

La sua esultanza è diventata iconica, braccia incrociate sul petto e mani a forma di pistola. Ed il polacco in Turchia è tornato grande, siglando in due stagioni 45 reti in 73 incontri. Numeri da bomber di razza che potrebbero aprigli nuovamente le porte della Serie A.

Il profilo dell’attaccante ex Milan può fare al caso del Torino di Vanoli. La squadra granata ha perso per tutta la stagione Duvan Zapata, senza sostituirlo a gennaio, ma in estate la musica può cambiare. Gli occhi del club di Urbano Cairo, per puntare all’assalto alle zone nobili della Serie A, possono posarsi proprio sul pistolero Piatek.