I numeri in Serie A e la convocazione di Prandelli: era il Messi italiano | Oggi è finito in Serie D

Dai numeri in Serie A alla convocazione con la Nazionale azzurra. Il Messi italiano è finito a giocare in Serie D.

I paragoni nel calcio, sì sa, sono da sempre una materia scivolosa. Nel corso degli anni certi accostamenti finiscono per esser catalogati come azzardati, quando non esageratamente fuori luogo. Ad esempio in Serie A era sbocciato un talento da fantasista, accostato per numeri ed impatto nel nostro campionato ad una leggenda come Leo Messi.

La sua carriera ci racconta una storia diametralmente opposta a quella del fenomeno argentino, che ha vinto tutto sia con i club che con la propria Nazionale. Anche il calciatore di cui parliamo oggi venne convocato con l’Italia, al tempo allenata da Cesare Prandelli.

Ma al contrario della Pulce, il protagonista della nostra storia in azzurro ha racimolato solo una manciata di minuti, peraltro in una sfida amichevole. Eppure le premesse per una carriera sotto i grandi riflettori sembravano esserci tutte. Nell’Italia Under 21 il fantasista collezionò dodici presenze con una rete, ed in una occasione vestì anche la fascia di capitano.

La sua carriera in Serie A è iniziata con le maglie dell’Udinese e del Palermo, prima di un lungo peregrinare in giro per l’Europa. Tante esperienze in Inghilterra e paesi dell’est, compresa anche una parentesi in Spagna, intervallati da ritorni in Italia per una stagione.

Il Messi italiano oggi gioca in Serie D

Dal 2021 il centrocampista offensivo è tornato a giocare in Serie B, mentre quest’ultima stagione è sceso fino alla Serie D italiana. Parliamo di Diego Fabbrini, ex Udinese e Palermo in Serie A, che oggi milita nella Sambenedettese.

La squadra marchigiana è fresca di promozione in Serie C ed il classe ’90 è stato tra i protagonisti della cavalcata della compagine rossoblù, seguita da sempre da un numero di tifosi impressionante per certe categorie.

Una carriera in giro per l’Europa

Sono diciassette le squadre in cui ha militato il fantasista toscano. Dall’Empoli con cui è cresciuto fino alla Sambenedettese con cui ha di recente festeggiato il salto di categoria. In Inghilterra spiccano le esperienze con il Watford, il Birmingham ed il Millwall, oltre al Middlesbrough.

Una carriera da vero giramondo per il centrocampista offensivo, che dai riflettori della Nazionale e della Serie A è passato ai campi della quarta serie italiana nel giro di poco più di un decennio.