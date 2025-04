100 gare e 3 titoli mondiali di F1: oggi la sua situazione è critica | Lotta contro la demenza

Cento Gran Premi e tre mondiali di F1 portati a casa, oggi la situazione è drammatica. Lotta contro la demenza.

Il mondo della Formula 1 ha avuto da sempre a che fare con drammi e tragedie che coinvolgono i suoi protagonisti. Dalle tragiche scomparse in pista, oltre 40 i decessi riportati dai piloti dagli anni ’50 ai giorni nostri, agli sfortunati eventi accaduti fuori dai circuiti.

Impossibile non andare con la mente a quanto successo a Michael Schumacher nel dicembre del 2013. L’ex pilota, che detiene con Hamilton il record di 7 mondiali F1 vinti, in seguito ad un incidente sugli sci è rimasto a lungo in coma. L’unico bollettino medico emesso sulle condizioni del tedesco risale al giorno dopo l’interventi chirurgico a cui si è sottoposto il campione.

Sulle condizioni del 56enne vige il riserbo assoluto da parte della famiglia, ma è evidente da tempo che siano decisamente gravi ed irreversibili le lesioni subite dal tedesco. Un’assenza che ha sconvolto i tanti tifosi sparsi in giro per il mondo.

Come dimenticare poi la tragica fine di Ayrton Senna, tre volte Campione del Mondo anche lui, che finì la corsa della sua vita dopo un incidente gravissimo ad Imola. Era il 1994 ed ancora oggi il brasiliano viene ricordato con trasporto e sentimento.

Dramma per l’ex campione F1

Tornando ancora più indietro nel tempo è uscita la notizia della lotta che il tre volte Campione del Mondo britannico. Parliamo di Sir Jackie Stewart. In carriera lo scozzese si è aggiudicato tre mondiali F1, nel periodo che va dal 1969 al 1973.

L’ex pilota si ritirò nel 1973, alla soglia dei 100 GP disputati in carriera. Il britannico non corse il fatidico centesimo Gran Premio per un’altra storia tragica. Il compagno di squadra dell’epoca, Francois Cevert, perse la vita per un incidente nelle qualifiche.

La lotta contro la demenza

Il tre volte campione di F1 ha raccontato del dramma della demenza che ha colpito la moglie. L’ex pilota ha descritto come sua moglie abbia iniziato a non riconoscerlo più, chiedendogli dove fosse mentre lui era di fronte a lei.

Un racconto toccante da parte dell’ex campione, che ha svelato come voglia combattere il male che affligge la sua compagna con cure specialistiche.