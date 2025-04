TRAGEDIA DURANTE IL GP, brutto colpo per il pilota: arriva l’ambulanza | Ha il corpo tumefatto

Tragico evento durante il Gran Premio. Brutto colpo per il pilota nel bel mezzo della gara, ha il corpo tumefatto.

Le tragedie legate agli incidenti sono un tema che insiste nei campionati di velocità su strada, sia essa automobilistica che motociclista. Sin dalle origini delle discipline ci sono stati eventi più o meno tragici che hanno segnato la storia delle corse.

In Italia è impossibile dimenticare quanto avvenne ad Ayrton Senna ad Imola nel 1994. In quello sciagurato Gran Premio, in cui perse la vita anche l’austriaco Ratzenberg nelle qualifiche, il pilota brasiliano ebbe un terribile incidente in gara. Il tre volte Campione del Mondo dopo un incidente in piena gara spirò nell’ospedale di Bologna il giorno stesso.

Più di recente, nel 2021, nel circuito del Mugello durante le qualifiche per il Gran Premio d’Italia di Moto 3, il giovane diciannovenne Jason Dupasquier perse la vita in seguito ad un incidente multiplo. Impossibile non citare anche Marco Simoncelli, morto in seguito ad incidente occorso al secondo giro del MotoGP di Malesia.

Tornando all’automobilismo, proprio in questi istanti si sta disputando il Gran Premio d’Arabia Saudita, valido per la quinta tappa del Mondiale F1. Per le Ferrari è una sorta di ultimo appello, non avendo ancora conquistato neanche un podio finora.

Incidente a 300 km/h, paura per il pilota

Il Motomondiale ripartirà invece il prossimo fine settimana, con la quinta tappa stagionale a Jerez de la Frontera, in Spagna. Fin qui sono arrivate tre vittorie per Marc Marquez ed una per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano è al terzo posto della classifica piloti dietro ai fratelli Marquez.

L’ultima tappa del Motomondiale si è invece svolta in Qatar ed è qui che il pilota Alex Rins ha avuto un incidente che gli ha lasciato segni evidenti sul corpo.

Corpo tumefatto per il pilota

La dinamica del fatto è stata resa nota solo al termine della gara, dalle immagini tv era impossibile infatti prevedere questo esito. Durante i primi giri il pilota spagnolo è stato colpito sul corpo da un sasso, ad una velocità di 300 km/h su rettilineo.

L’impatto ha provocato importanti ferite sul braccio del pilota iberico, come lui stesso ha testimoniato su Instragam.