Panico fuori dallo stadio: FIGC chiede l’intervento dei celerini | Tifosi incontenibili

Allarme scontri fuori dallo stadio e reparto celere mobilitato dalla FIGC. Nel mirino i disordini tra le due tifoserie.

Il tema della violenza intorno agli eventi calcistici è tornato prepotentemente d’attualità dopo quanto accaduto a margine del derby di Roma. Prima della stracittadina si sono registrati scontri tra le due tifoserie, che cercavano il contatto, e le forze dell’ordine schierate intorno allo stadio Olimpico.

Il bilancio dopo la domenica di violenza nella capitale parla di decine di agenti feriti. Da subito le autorità sportive hanno condannato gli eventi, poi sono arrivate anche le sanzioni per le due tifoserie. Trasferte vietate da qui alla fine della stagione sia per i supporters giallorossi che per quelli biancocelesti.

Inoltre, in vista delle prossima stagione, non saranno consentite di sera le partite considerate a rischio incidenti. La condanna delle istituzioni è stata unanime e, oltre ad un arresto arrivato all’indomani della sfida, si registrano altre sei detenzioni tra le due tifoserie capitoline.

Ma non solo nei big match di Serie A scatta l’allarme violenza tra le due tifoserie. Nelle ultime settimane della stagione calcistica in Italia ci sono tanti appuntamenti attenzionati dalle autorità sportive e dagli enti preposti a garantire l’ordine dentro e fuori gli impianti dal gioco del nostro paese.

Allarme scontri, la decisione della FIGC

Anche le serie minori sono alla volata finale della stagione e le prossime giornate sono decisive per i verdetti ufficiali. In particolare la cronaca ci porta a guardare a quanto sta accadendo in Serie C, dove nel girone C l’Avellino è ad un passo dalla promozione in Serie B.

La squadra irpina potrà festeggiare il ritorno nella serie cadetta già questo fine settimana, in caso di vittoria o di risultato uguale per l’inseguitrice Cerignola, la società campana sarebbe matematicamente certa della promozione nella seconda divisione del calcio italiano.

Allarme violenza fuori dallo stadio

La prossima sfida dell’Avellino sarà in casa del Sorrento, ma la formazione rossonera disputa le gare interne nello stadio del Potenza. I rapporti tra la tifoseria lucana e quella irpina sono tesi, ed anche l’ultima trasferta del Potenza al Partenio è stata vietata.

I tifosi lucani hanno manifestato con striscioni il proprio dissenso verso la possibilità che i rivali festeggino nel loro campo. La FIGC ha deciso comunque di mantenere la sede preposta per la gara, allertando le autorità competenti.