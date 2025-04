Inzaghi apre l’uovo di Pasqua: dentro c’è il contratto di un top player | È il colpo che sfianca la Serie A

Grande notizia per il tecnico nerazzurro, che proprio in questi giorni pasquali ha avuto la conferma dell’arrivo di un top player assoluto per il prossimo anno.

La stagione è arrivata ormai nella sua parte finale. È adesso che le loro squadre decideranno il loro destino nelle varie competizioni, e potranno di conseguenza capire se gli obiettivi prefissati ad inizio stagione siano stati prefissati oppure no. Allo stesso modo però le società si sono già messe al lavoro in vista della prossima stagione.

In particolare ad iniziare a far parlare parecchio è il mercato. Sono diverse infatti le voci che si diffondono in questi giorni. Una di queste riguarda ad esempio l’Inter. Come al solito infatti la società meneghina tende sempre a programmare il futuro sul mercato. Negli ultimi anni infatti gran parte dei nuovi acquisti erano già stati stabiliti tempo prima.

Ed è anche per questo che le voci in questo senso aumentano a dismisura. La Benamata sarebbe pronta secondo gli ultimi rumors ad accogliere un vero e proprio top player. Un regalo importante in vista del prossimo anno per mister Simone Inzaghi, che nell’uovo di Pasqua ha trovato la sorpresa più bella e dolce di sempre. Vediamo però di chi si tratta.

Grande colpo per i nerazzurri

Come al solito l’Inter, anche grazie alle abilità del suo presidente Beppe Marotta, è molto attenta ai parametri zero. Lo scorso anno ad esempio con questa formula sono arrivati due giocatori come Zielinski e Taremi.

In passato tanti altri nomi di livello sono approdati sotto la Madonnina senza dover pagare nemmeno un euro per il loro cartellino. E per la prossima estate un altro colpo di questo tipo potrebbe essere sferrato dal club meneghino, anche se questa volta ad Appiano Gentile arriverebbe un top player di caratura mondiale.

Affarone a zero

Uno dei migliori calciatori che a fine giugno potrebbe rimanere svincolato è De Bruyne. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con il City, e ad oggi non c’è ancora nessun discorso aperto per un possibile rinnovo.

E l’Inter sembrerebbe decisa a sferrare il colpo decisivo per portarlo a Milano. Il difensore andrebbe così a sostituire il partente Frattesi. Staremo a vedere dunque se i nerazzurri chiuderanno davvero questo affare, che andrebbe davvero a spaccare in due la Serie A.