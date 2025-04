Altro che Here We Go: Fabrizio Romano finisce nei guai | È accusato di corruzione

Brutte notizie per Fabrizio Romano, il re del calciomercato finisce nei guai. Gravi le accuse nei suoi confronti.

Un nome, una garanzia, Fabrizio Romano è senza ombra di dubbio l’esperto di calciomercato più affidabile nell’epoca dei social network. Il suo ‘Here We Go’ ha fatto scuola nel settore e da molti i suoi annunci vengono considerati alla stregua delle notizie ufficiali.

I numeri che colleziona sul web sono impressionanti e nell’estate del 2023 il suo profilo su ‘X’ è arrivato in vetta alla classifica di interazioni in tutto il mondo. Una vera e propria istituzione nella giungla del calciomercato dei giorni nostri, dove è facilissimo incappare in fake news o improbabili scenari da fantamercato.

Nel 2022 e nel 2023 l’esperto di calciomercato, nato a Napoli nel 1993, ha ricevuto il prestigioso Globe Soccer Award come migliore giornalista sportivo dell’anno. Le notizie più calde del calciomercato passano da lui ed i numeri che registra sul web continuano ad essere impressionanti.

La fama come re delle trattative se l’è costruita con dedizione e passione, andando a scovare rumors, dettagli ed indiscrezioni che sono diventati virali nei quattro angoli del globo. Per darvi un’idea di quanto il suo profilo sia seguito, sulla piattaforma ‘X’ due anni fa fece registrare qualcosa come 4,2 miliardi di interazioni nel pieno della sessione di calciomercato estivo.

Fabrizio Romano nei guai: accusa choc

I numeri insomma parlano per lui, che continua a descrivere con devozione ogni retroscena dietro alle più calde trattative di calciomercato. Ma in questo mondo non è sempre stato tutto rose e fiori per l’esperto giornalista.

Fabrizio Romano ha raccontato una disavventura che gli è capitata svolgendo il suo mestiere. L’esperto di mercato si è confidato in un’intervista con Alessandro Cattelan nel podcast Supernova. Dalla Danimarca sono piovute gravi accuse nei confronti del giornalista sportivo.

Gravi accuse dalla Danimarca

Il fatto si è sviluppato intorno al calciatore Ronny Bardghji, talentuoso attaccante classe ’95 in forza al Copenaghen. Fabrizio Romano ha svelato come il diciannovenne non abbia intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con la squadra danese.

La reazione dal paese scandinavo non si è fatta attendere e lo stesso Romano ha raccontato come sia partito un attacco nei suoi confronti, con le accuse di corruzione dietro ai retroscena di mercato che l’esperto lancia. Secondo gli accusatori danesi, Fabrizio Romano farebbe dei favori ai procuratori in cambio di informazioni esclusive.