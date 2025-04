Senza Europa sei fuori: Pradé avvisa Palladino | Contatto l’ex CT della nazionale

Il futuro di Raffaele Palladino senza Europa si allontana da Firenze. Spunta l’ex CT della nazionale per la squadra viola.

Le squadre di Serie A entrano nella volata finale della stagione e per tante società è già iniziato il tempo dei bilanci. Fari puntati sulla Fiorentina di Rocco Comisso, guidata in panchina da Raffaele Palladino. L’ex attaccante cresciuto nella Juventus è alla prima stagione con la squadra toscana, dopo aver fatto bene a Monza.

Raffaele Palladino ha preso le redini della squadra viola, dopo l’addio a Vincenzo Italiano direzione Bologna. Proprio l’ex tecnico della squadra toscana ha proiettato nuovamente la squadra felsinea a ridosso della zona Champions League, che ora dista due punti per gli emiliani.

È più lontana la Fiorentina, attualmente a quota 53 punti, che le valgono l’ottavo posto a meno sei lunghezze dalla quarta posizione occupata dalla Juve. La squadra viola dovrà compiere un’impresa per agganciare le zone nobili della classifica, senza dimenticare il cammino in parallelo nella Conference League.

I toscani sono in corsa per le semifinali della competizione, che li ha visti sconfitti per due volte consecutive negli ultimi due anni. In caso di superamento del turno i viola potrebbero affrontare il Betis, mentre dall’alto lato del tabellone c’è lo spauracchio Chelsea.

Fiorentina, addio a Palladino senza Europa

Un percorso decisamente più complicato rispetto a quello delle scorse due edizioni, quando la Fiorentina si arrese in finale prima al West Ham e poi all’Olympiacos, sempre nel finale di gara. Oltre alla gloria di vincere un trofeo europeo, la conquista della Conference garantirebbe anche l’accesso all’Europa League per la prossima stagione.

La qualificazione alle competizioni europee è fondamentale per i bilanci dei club italiani, e dalla Champions League in giù la lotta è ancora agguerrita. Sicuri di un posto nella massima competizione europea ci sono Inter e Napoli, mentre in 10 punti ci sono ben 7 squadre che aspirano alla qualificazione in Champions.

Rivoluzione Viola, spunta l’ex CT

In caso di mancata qualificazione all’Europa le strade tra Raffale Palladino e la società guidata da Rocco Commisso potrebbero improvvisamente separarsi. E sul taccuino di Daniele Pradè può accendersi un opzione che guarda all’ex Commissario Tecnico del Belgio.

Parliamo del giovane Tedesco, al momento senza incarico dopo l’addio alla nazionale del Belgio. L’ex CT potrebbe fare al caso della squadra toscana se la società optasse per una nuova rivoluzione.