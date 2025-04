Scordatevi il Sinner di prima: l’allenatore toglie ogni speranza | Ormai è diventato come gli altri

Yannik Sinner è tornato ad allenarsi ufficialmente dopo la squalifica. Ma l’allenatore lancia un allarme vista Roma.

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Yannik Sinner entra nella fase più calda. Dal 14 aprile il tennista altoatesino può tornare ad allenarsi in via ufficiale. La squalifica patteggiata con la WADA per il caso Clostebol prevedeva infatti una sospensione anche dagli allenamenti nei circuiti federali e con avversari professionisti.

Cresce l’attesa intorno al rientro in campo del tennista numero 1 al mondo, l’appuntamento fissato per i tifosi è quello degli ‘Internazionali d’Italia’, in programma a maggio a Roma. Il classe 2001 tornerà a giocare gare ufficiali ancora in vetta alla classifica ATP.

I due contendenti al trono di tennista più forte al mondo, Zverev ed Alcaraz, non sono riusciti a raggiungere il tennista altoatesino in queste settimane di squalifica. I due tennisti non hanno sfruttato il periodo di stop imposto al campione nato a San Candido, inanellando una serie di flop. Unica eccezione è stata la vittoria dello spagnolo al torneo di Montecarlo, in finale contro Musetti.

In attesa del ritorno ufficiale in gara di Yannik Sinner non sono sfuggite ad opinionisti ed appassionati di tennis le dichiarazioni dell’allenatore italiano che ha lanciato un monito importante.

L’allenatore mette in guardia Sinner

A parlare dell’imminente ritorno in campo del tennista numero 1 al mondo è stato Filippo Volandri in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

L’allenatore che ha condotto l’Italia alla vittoria della Coppa Davis per due anni consecutivi si è concentrato sul rientro dell’altoatesino a Roma, focalizzandosi sulle caratteristiche tecniche del torneo sulla terra rossa. Analizzando poi il tema cruciale della condizione fisica del ventiquattrenne.

Volandri allo scoperto sul ritorno di Sinner

Il tecnico italiano ha evidenziato come i guai fisici non abbiano permesso a Sinner di svolgere preparazioni invernali complete. Sul tema Volandri ha ammesso: “Questa assenza forzata dai campi gli ha permesso di immagazzinare il carburante necessario per essere al top della condizione fisica.”

Ma l’allenatore lancia anche un monito sul prossimo rientro in campo dell’altoatesino, concentrandosi sui risultati: “Anche se ci ha abituati a percorsi da fenomeno, non aspettiamoci subito vittorie in serie: non sarebbe umano“.