Samba do Brasil in Serie A: arriva Antony | Prestito con obbligo di riscatto

Il brasiliano Antony pronto ad una nuova avventura in vista della prossima stagione. Il Manchester United ha già deciso.

Riflettori accesi sul futuro di Antony, attaccante brasiliano in prestito al Betis dal Manchester United. In Spagna l’ala sudamericana sta trovando spazio e fiducia, col Betis in piena lotta per le zone europee della Liga. Gli andalusi sono ancora in corsa anche in Conference League.

L’ala brasiliana fin qui ha collezionato 15 presenze stagionali, condite da 4 reti e 4 assist, con la maglia biancoverde. L’attaccante è arrivato a gennaio in Liga e da subito il tecnico Pellegrini lo ha inserito come titolare nel tridente d’attacco.

In attesa delle ultime gare stagionali, con il Betis in corsa per la Conference League ed al sesto posto in campionato, il futuro dell’attaccante di proprietà del Manchester United torna un tema di strettissima attualità.

L’ala brasiliano sta ritrovando fiducia in Liga ed anche per questo il Betis avrebbe chiesto alla società inglese di estendere per un altro anno il prestito dell’attaccante cresciuto nel San Paolo. Ma il Manchester United ha idee ben diverse in vista della sessione di calciomercato estivo.

Diktat United, no al prestito di Antony

I Red Devils avrebbero infatti già chiuso la porta all’ipotesi di un nuovo prestito per Antony in casa Betis. Il Manchester United in vista della sessione estiva sembra deciso a cedere l’ala brasiliana solo per un trasferimento in via definitiva.

L’attaccante arrivò all’Old Trafford dall’Ajax nella stagione 2022, pagato ben 100 milioni di euro dalla società inglese. In due stagioni e mezzo con la maglia dei Red Devils ha collezionato 96 presenze con 12 gol a referto.

Betis rifiutato, Antony sbarca in Serie A

Le caratteristiche funamboliche del calciatore classe 2000 potrebbero fare al caso di diverse squadre importanti in Serie A. La scorsa estate l’ingaggio di Scott McTominay ha fatto le fortune del Napoli di Antonio Conte. Lo scozzese sta vivendo da grande protagonista la sua prima stagione in Italia.

Lo stesso percorso potrebbe toccare ad Antony a stretto giro di posta, non mancano grandi club a caccia di rinforzi offensivi in Serie A. La condizione con cui potrebbe arrivare l’affare col Manchester United è quella di garantire un’entrata economica dalla sua cessione. La formula quindi potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.