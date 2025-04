Non mi lasciano respirare: incubo per il calciatore interista | Circondato da ogni lato

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi dell’Inter dopo l’accesso in semifinale di Champions League. Un calciatore ha rischiato di farne le spese

La gioia e l’entusiasmo in casa Inter sono a dir poco incontenibili. E sarebbe davvero strano il contrario, alla luce dell’impresa con la ‘I’ maiuscola compiuta dai campioni d’Italia mercoledì sera allo stadio Meazza.

Lo spettacolare e sofferto 2-2 maturato nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ha regalato a Barella e compagni l’accesso in semifinale, la seconda negli ultimi tre anni.

Un risultato di prestigio conquistato con pieno merito e che proietta l’Inter in pianta stabile nel Gotha del calcio internazionale. Ad attendere la squadra di Simone Inzaghi c’è ora il super Barcellona trascinato dai suoi giovani e straordinari talenti usciti dal sempre florido settore giovanile.

Da Appiano Gentile trapela grande rispetto per gli azulgrana ma nessun timore reverenziale: l’Inter andrà in Catalogna mercoledì 30 aprile, giorno del match d’andata, consapevole della forza dell’avversario e anche della propria.

Inter, contro il Bayern tre grandi protagonisti

Nei novanta minuti e oltre della vibrante sfida contro il Bayern sono almeno quattro i giocatori dell’Inter che hanno trascinato i compagni sfoderando una prestazione di altissimo livello. In primis Lautaro Martinez, autore del gol dell’1-1 e di una prova a dir poco da incorniciare.

Prestazione maiuscola anche di Nicolò Barella, sempre più leader e trascinatore a centrocampo e in difesa di Alessandro Bastoni, ormai diventato un difensore centrale di statura internazionale.

Inter, un po’ di paura per l’idolo del Meazza: i dettagli

Di alto profilo anche le prove di Benjamin Pavard, grande ex della partita che ha firmato peraltro il gol del momentaneo e decisivo 2-1 e Francesco Acerbi. L’esperto difensore milanese ha quasi cancellato dal campo un centravanti del livello di Harry Kane. Il bomber inglese nell’unica distrazione di Acerbi ha trovato la rete dell’1-0 che ha illuso i bavaresi.

I tifosi nerazzurri adorano Acerbi come dimostra quanto accaduto nell’immediato dopo partita, quando l’ex centrale della Lazio è rimasto bloccato nel traffico del deflusso da un Meazza che ha fatto registrare il tutto esaurito. Acerbi era in macchina ed è stato affiancato da alcuni sostenitori dell’Inter, uno dei quali gli ha proposto la clonazione, per garantirne un uso eterno da parte dell’Inter. La moglie del calciatore ha caricato sul suo profilo Instagram il video in cui si vede una macchina di tifosi affiancare quella dell’interista. A quel punto si sentono le grida di uno di loro: “Ti devono clonare! Congelare! Clonare!“. Chissà, magari è un suggerimento per Marotta.