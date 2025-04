Ha vinto tutto nel Barcellona di Messi: dopo il ritiro realizza il suo sogno | È diventato un produttore musicale

Non tutti i giocatori restano nel calcio dopo il ritiro dall’attività agonistica. È il caso di questo ex campione che ha scelto la musica

Non è scontato che tutti i calciatori professionisti dopo aver appeso gli scarpini al chiodo decidano di restare nell’ambiente che ha regalato loro fama, gloria, vittorie e un conto in banca di una certa consistenza.

Va detto e sottolineato che una percentuale piuttosto alta di ex protagonisti del pallone, sulla spinta di una genuina passione e un interesse che non viene meno dopo il ritiro dall’attività agonistica, cerca di restare nel mondo del calcio con i ruoli più disparati.

Molti diventano allenatori, qualcun altro finisce in TV come opinionista e commentatore, c’è poi chi tenta la strada della carriera dirigenziale o di procuratore e agente internazionale. Ma c’è anche chi mette un punto e se ne va tranquillamente a capo.

Del resto non esiste solo il calcio, lo show business non è l’unico sentiero che si può percorrere. La musica per esempio è in grado da sempre di catturare l’interesse e l’attenzione di milioni di atleti e sportivi.

Dal Barcellona di Messi al reggae, il passo è stato breve

In questo caso il protagonista è un ex portiere del Barcellona forse più forte di tutti i tempi, quello che poteva contare sul fuoriclasse più straordinario di sempre. Leo Messi e su altri campioni irripetibili come Iniesta, Piqué, Fabregas ed altri.

Non stiamo parlando di un titolare inamovibile, ma di certo anche lui ha offerto un contribuito di assoluto rilievo alla conquista in serie di campionati e coppe varie. Stiamo parlando dell’ex portiere José Manuel Pinto, dal 2008 al 2014 in forza al club azulgrana.

Quando il calcio non è tutto, la storia di un ex portiere diventato musicista

Dopo aver dato l’addio al calcio Pinto ha iniziato una nuova vita, diventando musicista e produttore. “Ho vissuto tutto quello che volevo nel calcio, ora mi dedico alla musica con la stessa passione”, ha dichiarato di recente. Dopo aver trascorso vent’anni nel calcio professionistico l’ex portiere del Barcellona José Manuel Pinto, ora noto come Pinto ‘Wahin‘, ha deciso di seguire un’altra strada.

Dopo aver fondato una casa discografica è diventato celebre grazie al brano ‘La Habana‘, entrato nella top 10 delle classifiche Billboard. Un brano che ha ottenuto un successo enorme grazie alla colonna sonora di uno dei capitoli della saga cinematografica ‘Fast and Furious‘. No, non esiste solo il pallone…