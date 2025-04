Catastrofe a Trigoria: l’infortunio è serio, deve operarsi | Torna direttamente l’anno prossimo

Un problema in più per la Roma in vista del finale di stagione e soprattutto della prossima. Ranieri e Ghisolfi studiano il da farsi

Gli infortuni che fino a una ventina di giorni fa avevano risparmiato i giocatori della Roma sono tornati a fare la voce grossa nella cittadella giallorossa. Claudio Ranieri ha avuto per parecchio tempo soltanto problemi di abbondanza, ma ora non è più così.

Da qualche settimana a questa parte anche la rosa a disposizione del tecnico di Testaccio ha iniziato ad assottigliarsi. Il problema più grave ha colpito, purtroppo per i colori giallorossi, il giocatore di maggior talento dell’organico romanista.

Com’è noto Paulo Dybala è stato operato per una lesione tendinea e tornerà in campo direttamente all’inizio del prossimo campionato, come lui stesso ha confermato in un’intervista concessa a Sky Sport e ad altre testate giornalistiche qualche ora fa.

La Joya però non è l’unico elemento alle prese con dei problemi fisici: anche Artem Dovbyk sta attraversando un periodo di scarsa forma e contro Verona ed Inter potrebbe partire dalla panchina, se non addirittura essere escluso dalla lista dei convocati.

Roma, un infortunio dopo l’altro: Ranieri preoccupato

La sindrome da infortuni ha inoltre colpito anche giocatori di proprietà del club capitolino ma che sono stati ceduti in prestito l’estate scorsa o a gennaio. In questo caso l’esempio più evidente è quello di Enzo Le Fée, acquistato a luglio per ben 24 milioni di euro.

Il centrocampista francese si è trasferito al Sunderland, squadra dalle grandi tradizioni che attualmente milita in Championship, la Serie B inglese, e che con ogni probabilità disputerà i playoff promozione. Le Fèe si è infortunato un mese e mezzo fa e solo da qualche giorno è tornato in campo.

Roma, torna direttamente a luglio: club spiazzato

L’ultima brutta notizia è giunta qualche ora fa da Frosinone, il cui perno del centrocampo è il gambiano Ebrima Darboe, che nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Cesena ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro.

Darboe è di proprietà della Roma e fu lanciato in prima squadra dall’allora tecnico romanista Paulo Fonseca nell’ormai lontano 2021. Da allora ha alternato periodi trascorsi nella Capitale dove è stato poco impiegato a trasferimenti in Serie B, prima tra le file della Sampdoria e poi in quelle del Frosinone. Per lui la stagione è finita e a luglio tornerà a Trigoria.