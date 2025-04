Ti sei fatto male? Il rinnovo di contratto te lo scordi! | Orrore in Serie A: lasciato in mezzo ad una strada

In seguito al grave infortunio patito, una società del nostro campionato non rinnoverà il contratto al calciatore, che rimarrà praticamente disoccupato.

La stagione attuale di Serie A è stata fortemente segnata da un numero elevato di infortuni, che hanno avuto un impatto significativo sull’andamento del campionato. Le squadre si sono trovate spesso costrette a rivedere le proprie formazioni e strategie a causa delle assenze prolungate di giocatori chiave.

Le cause di questa situazione possono essere ricondotte a diversi fattori. Il calendario fitto e poco flessibile ha sicuramente inciso sulla tenuta fisica degli atleti, così come la scarsa possibilità di recupero tra un impegno e l’altro. Anche la preparazione atletica, talvolta condizionata da viaggi internazionali e competizioni europee, può aver contribuito all’alto tasso di problematiche di questo tipo.

Come detto dunque a fare le spese di questa situazione sono stati i club, ma peggio di tutti sono andati proprio i calciatori che hanno dovuto subire guai del genere. Uno di questi in particolare rischia di veder condizionato in maniera definitiva il proprio futuro. Infatti la società, dopo il grave ko patito, non gli rinnoverà il contratto, lasciandolo praticamente in mezzo ad una strada.

Disoccupato dopo il grave infortunio

Sono stati tanti i calciatori che hanno riportato gravi infortuni nella stagione attuale. Da Bremer a Zapata, passando per i vari Pessina, Cabal, Kouame e tanti altri. Uno dei più recenti a vivere quest’incubo è stato Kolasinac.

Il difensore bosniaco dell’Atalanta si è rotto il crociato dopo il problema riportato durante la sfida con il Bologna, chiudendo in netto anticipo la sua stagione. Ora l’ex Arsenal si è già messo al lavoro per recuperare e tornare quanto prima in forma. Anche se il suo futuro ad oggi resta una grande incognita.

Nessun rinnovo di contratto

Il contratto del calciatore bosniaco è in scadenza a fine giugno, e la Dea ha un’opzione per il prolungamento di un anno ulteriore. Tuttavia a causa di questo grave infortunio appare piuttosto complicato che la società della famiglia Percassi vada ad esercitare tale diritto.

Ovvio che visto il suo stato fisico, difficilmente un altro club potrà andare ad offrirgli un contratto. Di conseguenza Kolasinac rischia di rimanere quasi in mezzo ad una strada, disoccupato e senza squadra, almeno fino alla sua ripresa.