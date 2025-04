Ti offriamo 5 milioni all’anno, accetti?: Thomas Partey a zero in Serie A | Colmato il gap con l’Inter

Il roccioso centrocampista è pronto a lasciare l’Arsenal per trasferirsi a parametro zero in Serie A: offerta importante per il suo ingaggio.

La stagione in corso sta arrivando ormai nelle sue battute finali, e di conseguenza a breve si aprirà la sessione di mercato estiva. In Serie A sono tanti i possibili colpi di livello che i club potrebbero mettere a segno. Ad esempio si parla di diversi ritorni, come quello di Sandro Tonali o quello di Victor Osimhen.

Altra grande risonanza si da poi ai possibili affari a parametro zero. Sono tanti i calciatori di livello che andranno in scadenza di contratto alla fine della stagione. I nomi sono di quelli forti. Da Alexander Arnold a van Dijk, passando per i vari De Bruyne, Zambo Anguissa e Thomas Partey.

Ed è proprio su quest’ultimo che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che potrebbero volerlo in Serie A. Una big italiana infatti ha deciso di affondare il colpo e di prenderlo a parametro zero in estate, con il colosso della mediana pronto a ricevere un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione. Un innesto che andrebbe a colmare totalmente il gap con l’Inter per lo scudetto.

Colpaccio a zero in Serie A

E’ chiaro che poter prendere un calciatore del calibro del regista ghanese senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino, è una chance che farebbe gola a qualsiasi club. E in Serie A sembrano essersene accorti.

In particolar modo il Milan sembra deciso a sferrare l’attacco per il giocatore, in scadenza con l’Arsenal e con un contratto che quasi sicuramente non verrà rinnovato. I rossoneri però non sono i soldi decisi a prenderlo. A quanto pare anche la Juventus avrebbe fatto dei sondaggi su di lui.

Un rinforzo per colmare il gap con l’Inter

Con Partey in mezzo al campo, sia la Vecchia Signora che il Diavolo proverebbe a ridurre così il gap con l’Inter, che si è dimostrata superiore soprattutto in mezzo al campo.

Staremo a vedere se il mediano approderà davvero nel nostro campionato, e se solo il suo arrivo servirà a Milan o Juve per ridurre la distanza di valore con i nerazzurri.