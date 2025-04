Juve, Milan e Mondiale 2006: oggi quasi non riesce a camminare | “Costretto a mettere una protesi”

Le avventure vincenti con Juve e Milan, oltre alla gloria del Mondiale 2006. Oggi l’ex campione non riesce quasi più a camminare.

Le vittorie in campo ed una lunga carriera in club blasonati non sono sempre garanzia di splendore una volta terminata la carriera calcistica. Il protagonista di questa vicenda ha scritto pagine importanti nei club in cui ha militato, su tutti Juve e Milan, oltre ad aver contribuito alla vittoria del Mondiale 2006 con l’Italia di Marcello Lippi.

Nel luglio del 2006 la Nazionale azzurra alzava la Coppa del Mondo sotto al cielo di Berlino, dopo una finale molto combattuta contro la Francia. L’Italia ebbe la meglio sui rivali transalpini solo grazie alla lotteria dei calci di rigore, dopo che l’incontro era terminato sul 1-1.

Il calciatore fu tra i protagonisti di quella spedizione e giocò tutta la finale, in un reparto zeppo di talenti che fece la differenza nella manifestazione iridata in Germania. La carriera dell’ex calciatore azzurro inizia a Como nei primi anni ’90.

A portarlo in Serie A sarà il Bari, fino alla chiamata della Juventus nel 1999. In bianconero diventerà uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino destro in Italia.

Dalla Juve al Milan, oggi deve operarsi

Subito dopo il Mondiale c’è stata una parentesi di due anni al Barcellona in Liga, prima di ritrovare il palcoscenico della Serie A, stavolta con la maglia del Milan. In rossonero sono arrivate le ultime gioie della carriera, in quattro anni intensi vissuti a Milanello.

Stiamo parlando di Gianluca Zambrotta, uno dei più forti terzini destri del calcio italiano. L’ex calciatore occupa la nona posizione nella classifica delle presenze con la Nazionale italiana, il cui apice è stato raggiunto a Berlino nell’estate del 2006.

Gli Scudetti, il Mondiale e l’assenza dei menischi

L’ex terzino è tornato a parlare di un aspetto peculiare nella sua carriera di calciatore, quello delle gambe storte. Gianluca Zambrotta ha svelato di aver subito tre operazioni ai menischi interni ed ora non li ha né a sinistra né a destra.

Il percorso riabilitativo per l’ex Juve e Milan non è ancora finito qui. Intervistato nel podcast di Gianluca Gazzoli l’ex calciatore ha svelato: “Dovrò fare un osteotomia.” Un doppio intervento per ricostruire le parti mancanti dei ginocchi dell’ex campione.