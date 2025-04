Florentino Perez ha deciso: ESONERATO ANCELOTTI | La scelta sul sostituto

Fatale l’eliminazione dalla Champions League per il tecnico di Reggiolo: Florentino Perez ha già scelto chi prenderà il suo posto.

Il tentativo di rimonta fatto dal Real Madrid nella serata di mercoledì non è andato a buon fine. I Blancos, reduce dal 3-0 dell’andata patito in casa dell’Arsenal, al Santiago Bernabeu hanno nuovamente perso, questa volta per 2-1, dicendo addio in maniera definitiva alla possibilità di accedere alle semifinali di Champions League.

La gara parte subito in salita per le Merengues, che si vedono fischiare contro un rigore nei primi minuti di gioco. Courtois para, e questo può dare un imput importante per il tentativo di rimontare. Ma i Gunners tengono bene, e al 65esimo passano in vantaggio proprio con Saka, che aveva fallito il penalty. Due minuti dopo Vinicius JR riagguanta il pari, ma il Real sparisce, fino a capitolare al 93esimo, quando Martinelli segna il gol del definitivo 2-1.

Per la compagine madrilena dunque si tratta di una brutta botta. Si sa che la coppa dalle grandi orecchie è sempre il principale obiettivo per i Blancos, e uscire ai quarti di finale è senza dubbio un risultato negativo. E proprio in seguito a questo, nelle scorse ore è arrivata la clamorosa decisione di Florentino Perez riguardante l’esonero di Carlo Ancelotti.

Florentino ha deciso: esonerato Ancelotti

L’eliminazione dalla Champions League rischia di diventare decisiva per il futuro di Ancelotti. Secondo alcuni rumors addirittura il presidente Florentino Perez avrebbe comunicato al tecnico di Reggiolo che a fine stagione le loro strade si separeranno, indipendentemente da come andranno le cose nelle altre competizioni.

Una decisione che era comunque da tempo nell’aria, visto che ormai si parla della volontà in casa Real Madrid di dar vita ad un nuovo ciclo senza Carletto in panchina. In tutto ciò però chi potrebbe andare a prendere il suo posto?

Chi prenderà il suo posto?

E’ chiaro che in vista dell’addio di Ancelotti, il presidente dei Blancos abbia già pensato ai nomi dei possibili sostituti. Da questo punto di vista ci sono parecchi allenatori che vengono accostati alla panchina del Madrid.

Uno dei principali candidati però è sicuramente Xabi Alonso, ex centrocampista spagnolo che ha giocato con la maglia delle Merengues, e che, dopo qualche grande annata al Leverkusen, è pronto per l’esame Real.