ULTIM’ORA ATALANTA: preso il nuovo allenatore | Gasperini è già un lontano ricordo

Annuncio molto importante da parte dell’Atalanta che rilancia le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Gasperini è ormai fuori

Sta per chiudersi dopo ben nove anni la straordinaria avventura di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta. Un ciclo lunghissimo, sotto molti aspetti anomalo nel calcio degli anni duemila, che ha trasformato il club bergamasco in una grande del calcio italiano e internazionale.

La conquista dell’Europa League nella scorsa stagione è stata la ciliegina sulla torta di un decennio a tratti esaltante, in cui la Dea ha saputo fare la voce grossa sia in campionato che in Champions League.

Risultati di alto profilo, giocatori valorizzati e ceduti a cifre record, acquisti mirati e funzionali alla crescita della squadra: tutto questo grazie al lavoro mirabile di una società organizzata e competente.

Ora però è arrivato il momento dio voltare pagina: a certificare i prossimi imminenti cambiamenti sono state le dichiarazioni recenti dello stesso Gasperini che ha annunciato il suo addio all’Atalanta al termine di questo campionato.

Atalanta, arriva il nuovo allenatore: Gasperini via subito

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha preso atto della decisione presa dal tecnico di Grugliasco andando subito alla ricerca di un allenatore in grado di raccogliere la sua pesantissima eredità.

Negli ultimi giorni è circolato con insistenza il nome di Thiago Motta, reduce da un’annata fallimentare sulla panchina della Juventus ma pronto a rimettersi in gioco in un club ambizioso e la Dea da questo punto di vista può rappresentare la soluzione ideale.

Atalanta, altro che Gasp: l’annuncio fa impazzire i tifosi della Dea

In attesa di definire l’ingaggio di una nuova guida tecnica i vertici del club nerazzurro hanno annunciato l’arrivo di un dirigente inglese di grande esperienza, con un passato anche da allenatore. Stiamo parlando di John Murtough, un pezzo da novanta del calcio internazionale.

Il 54enne dirigente inglese, che lavorerà fianco a fianco con il Direttore Sportivo Tony D’Amico, andrà a rinforzare un’area che mira a sviluppare ulteriormente la propria visione internazionale. Murtough è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver operato per molti anni in Inghilterra con vari ruoli dirigenziali. I suoi trascorsi e i suoi incarichi più significativi con Everton, Fulham, Coventry City, FA Premier League e Manchester United. Un colpo di altissimo livello messo a segno dal management atalantino.