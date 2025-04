Pianti di dolore a Milanello: se ne va il migliore della rosa | Dalla Premier arrivano 70 milioni

Ennesima mazzata della stagione per i tifosi rossoneri, che devono dire addio al loro miglior calciatore della rosa: 70 milioni di euro nelle casse del Milan.

La stagione vissuta dal Milan non ha di certo bisogno di ulteriori commenti per spiegare quanto sia stata negativa. Un campionato pessimo, dove non si è mai entrati in lotta per lo scudetto, obiettivo quasi dichiarato ad inizio anno, e dove ora il rischio molto più che concreto è quello di restare fuori dalle prime quattro posizioni.

Una Champions League poi ancora più disastrosa se vogliamo, vista l’eliminazione ai sedicesimi di finale per mano di un modesto avversario come il PSV. Le uniche note positive fin qui sono giunte dalla Supercoppa italiana, trofeo portato a casa con forza dopo l’arrivo di mister Sergio Conceicao, e dalla Coppa Italia, dove invece al momento il Diavolo è in semifinale con i cugini interisti.

Un vero disastro in pratica. E verrebbe da dire, cosa potrebbe andare a peggiorare le cose? Semplice, le notizie di mercato. Proprio per quanto riguarda la sessione di trasferimenti estiva infatti sembrerebbe che dalla Premier League sono intenzionati a dare l’assalto al miglior calciatore della rosa rossonera, il quale avrebbe già accettato l’offerta.

Addio Milan, me ne vado in Premier

Nella disastrosa annata milanista hanno steccato anche tanti calciatori che fino a poco fa erano considerati fondamentali per la rosa rossonera. I vari Leao, Theo Hernandez, Bennacer (già ceduto), Tomori e tanti altri infatti hanno deluso totalmente le attese.

Chi invece ha portato avanti la baracca quasi da solo è senza dubbio Christian Pulisic, autore dopo quello scorso di un campionato eccellente, che lo inserisce di diritto tra i migliori giocatori della nostra Serie A. Ma purtroppo per i tifosi milanista è proprio sulla stella statunitense che sembrano essere arrivate le principali sirene dalla Premier League.

Senza Champions permanenza impossibile

Visto che la qualificazione alla prossima Champions League sembra ormai pura utopia per il Milan, è molto probabile che il giocatore statunitense faccia le valigie. Servirebbe comunque una proposta importante, di circa 70 milioni di euro, per accontentare il Diavolo.

Per lui si tratterebbe di un ritorno nel campionato inglese, visto che, proprio prima del Milan, Pulisic ha giocato con la maglia del Chelsea. Staremo a vedere dunque come andranno le cose, e quale sarà il futuro del fantasista.