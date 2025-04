Mazzata Sinner: è peggio della squalifica | Addio ai trionfi e al 1° posto nel Ranking

Jannik Sinner può finalmente allenarsi liberamente e senza nascondersi in vista del ritorno in campo. Ma una notizia ne gela l’entusiasmo

La prima parte dell’operazione ‘ritorno in campo’ ha già avuto inizio. A partire da lunedì 14 aprile Jannik Sinner è tornato ad allenarsi liberamente, senza alcun tipo di vincolo o di restrizione su qualsiasi campo e contro qualsiasi sparring partner.

In base ai termini dell’accordo stipulato a febbraio tra il fuoriclasse del tennis mondiale e la WADA l’atleta di San Candido può iniziare ufficialmente la preparazione in vista del primo torneo a cui prenderà parte dopo i novanta giorni di stop imposti dalla squalifica per il caso del Clostebol.

Sinner tornerà a giocare proprio in occasione degli Internazionali d’Italia in programma a maggio sui campi del Foro Italico di Roma. L’attesa tra i tifosi è già alle stelle, come dimostra il numero record di biglietti venduti per l’occasione.

Il tennista altoatesino è apparso sorridente e in ottima forma durante la lunga recente intervista concessa ai microfoni di Sky Sport qualche giorno fa. Sinner scalpita e non vede l’ora di centrare nuovi ambiziosi traguardi a cominciare proprio dal torneo romano.

Sinner, che batosta: non se l’aspettava nessuno

In realtà gli Internazionali d’Italia serviranno al tennista di San Candido soprattutto come rodaggio in vista del secondo Grande Slam della stagione, il Roland Garros a Parigi, in programma tra la fine di maggio e la prima settimana di giugno.

Ad incrinare questo scenario decisamente rivolto al sereno, corroborato dal fatto che Sinner nonostante la squalifica sia riuscito a conservare il primo posto nel Ranking Atp, è giunta una notizia di cui nessuno tra gli addetti ai lavori era a conoscenza.

Sinner, non ci voleva: il ritorno del ‘re’ è una mazzata

Attraverso una sorta di comunicato semi ufficiale il re del tennis mondiale, Roger Federer, ha lasciato chiaramente intendere come a distanza di quasi tre anni dal suo ritiro dall’attività agonistica, starebbe pensando di riprendere la racchetta in mano.

“Il mio corpo e la mia mente necessitavano di riposo, ho giocato un po’ con i miei bambini ma vorrei tornare a giocare un po’ più seriamente. Durante i miei viaggi riprenderò ad allenarmi. E magari mi vedrete di nuovo su un campo presto!“. L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli appassionati di tennis, ma ha forse tolto il sorriso agli attuali leader della classifica mondiale, Sinner compreso. Forse ci sarà un avversario in più…