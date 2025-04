È saltato anche lui: Furlani anticipato sul più bello | Il ruolo di DS resta vacante

Brutte notizie in casa rossonera: Furlani si è fatto scippare da sotto gli occhi il nome favorito per il ruolo di ds, che ora rischia di rimanere vuoto.

Sono giorni molto caldi in casa milanista su vari fronti. In questi periodi infatti si decide gran parte del futuro dei club. Dalla composizione della rosa, dove si stabilisce quali calciatori vendere e quali far rimanere, ma anche quali acquistare, fino alla situazione della panchina, senza considerare ciò che potrebbe accadere in dirigenza.

E visto che il Milan si renderà artefice di una vera e propria rivoluzione in estate, a causa dei risultati negativi, sarà impegnato a sistemare tutto questo. In primis però al momento si sta lavorando sulla questione del direttore sportivo. Nei giorni scorsi sembrava ormai fatta per l’arrivo di Fabio Paratici, ma alla fine, anche per ragioni dovute alla sua squalifica, non se n’è fatto più nulla.

Di conseguenza ai piani alti di Milanello si è deciso di puntare su altri elementi. Ma proprio sul più bello, un altro profilo di rilievo assoluto è saltato definitivamente, con Furlani che è stato anticipato sul più bello. Una vera e propria mazzata dunque per il Diavolo, che adesso rischia di vedere il ruolo da ds rimanere vacante.

Brutte notizie in casa milanista

Dalle parti di Milanello ad oggi il nome favorito è quello di Igli Tare. Tuttavia anche diversi altri profili tengono alzata la loro candidatura. Su tutti quelli di Tony D’Amico dell’Atalanta, e di Giovanni Sartori del Bologna.

Ma proprio su quest’ultimo nelle scorse ore è arrivata una chiara smentita da parte dell’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che ha così parlato ai microfoni di Corriere dello Sport: ”Le voci su Sartori? Conosco Giovanni da decenni: posso solo dire che la sua serietà, al di là dei contratti, è fuori discussione”.

Il Milan deve fare in fretta

Saltato dunque anche il profilo di Sartori, ora in casa rossonera devono fare il più in fretta possibile per chiudere per il nuovo ds ed evitare brutte sorprese.

Ad oggi come detto è Tare il profilo più caldo di tutti, che però dovrà essere portato a Milanello per la firma prima di ragionare seriamente ad un futuro insieme a lui, visto quanto accaduto ultimamente.