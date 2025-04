L’Aston Villa sfiora il miracolo: il PSG passa col brivido | Luis Enrique in poltrona per Real Madrid-Arsenal

Il PSG di Luis Enrique supera col brivido i quarti di finale della Champions League. Impresa sfiorata dall’Aston Villa.

Il ritorno dei quarti di finale della Champions League prometteva spettacolo e le attese non sono state disilluse. Al Villa Park l’Aston Villa di Unai Emery sfiora il miracolo contro il PSG, dopo che la gara d’andata si era risolta con punteggio di 3-1 in favore dei francesi.

Prima del fischio d’inizio della gara c’è da registrare un clamoroso siparietto, che ha fatto il giro del web. Dagli altoparlanti del Villa Park è partito l’inno dell’Europa League al posto di quello della Champions League. Resteranno memorabili le facce dei calciatori colti di sorpresa, in un misto tra stupore ed imbarazzo.

La gara è da subito scoppiettante e parte con un monologo della squadra parigina. All’undicesimo minuto sblocca la gara Hakimi, complice una leggerezza in uscita del Dibu Martinez. Prima della mezz’ora di gioco arriva il sigillo di Nuno Mendes, che bissa il gol dell’andata a Parigi.

Quando tutto sembra già scritto ed in discesa per la squadra guidata da Luis Enrique, arriva la scossa dei Villains. La squadra inglese al minuto 34esimo accorcia le distanze con Tielemans, accendendo nuovamente gli animi del Villa Park.

Il miracolo sfiorato dall’Aston Villa

Poi nella ripresa arriva un clamoroso uno-due siglato dall’Aston Villa, che fa esplodere il pubblico di casa. Il gol del pareggio viene siglato da McGinn al 55esimo minuto, abile a battere Donnarumma con una sassata da fuori area. Neanche il tempo di esultare che arriva il gol della rimonta.

Due minuti dopo una serpentina pazzesca di Rashford manda in gol Konsa per il 3-2. Il Villa Park diventa una bolgia e spinge senza sosta i suoi, alla caccia della rimonta miracolosa. Ma a guastare i piani degli inglesi ci pensa un Gigio Donnarumma in versione Superman.

Donnarumma salva il PSG

Il portiere italiano compie tre interventi miracolosi dopo il vantaggio dell’Aston Villa, garantendo ai parigini la qualificazioni alle semifinali di Champions League. La prova monumentale dei ragazzi guidati da Emery non è bastata per compiere una rimonta che avrebbe avuto del miracoloso.

Ora Luis Enrique attende il responso dal quarto di finale tra Real Madrid ed Arsenal. Gli inglesi partono dal 3-0 di vantaggio, ma in casa dei Blancos di Ancelotti può succedere di tutto.