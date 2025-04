Grosse modifiche alla macchina: FIA avvisata solo nella notte | Red Bull e Verstappen tremano

Importanti modifiche alla monoposto e FIA avvisata nella notte. Ecco le ultime su Max Verstappen e la Red Bull.

Lo scorso fine settimana si è corso il Gran Premio del Bahrain, quarta prova della stagione 2025 di Formula 1. A trionfare è stato ancora una volta Oscar Piastri su McLaren, il pilota australiano ha bissato la gara dominata in Cina, precedendo George Russel ed il compagno di scuderia Lando Norris.

Le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton sono arrivate a ridosso del podio, lanciando segnali incoraggianti in vista delle prossime tappe. Il pilota francese ha chiuso alla quarta posizione, mentre il britannico si è piazzato come quinto al termine della gara in Bahrain.

Il 20 aprile si correrà a Gedda, mentre un mese più tardi ci sarà Imola. Le due monoposto italiane stanno cercando di ridurre il gap con la concorrenza, specialmente la McLaren sembra destinata a disputare un Mondiale a parte dopo le prime quattro gare.

L’unico ad aver interrotto il dominio della casa britannica è stato Max Verstappen con la sua Red Bull in Cina. Ma il pilota olandese non ha brillato lo scorso fine settimana in Bahrain, come testimonia la sesta posizione finale.

Red Bull sostituisce l’impianto frenante

Una prestazione sottotono per il pilota olandese e la sua Red Bull. Anche nella gestione delle soste la casa austriaca ha evidenziato molti limiti. Non c’è stata gloria neanche per il giapponese Tsunoda, che ha chiuso al nono posto.

La Red Bull è finita sotto l’attenzione dei riflettori anche per una modifica importante sulla monoposto di Max Verstappen, ecco cosa è stato cambiato nella RB 21, guidata dal quattro volte campione mondiale.

Via libera FIA: il punto su Verstappen e Red Bull

La casa automobilistica austriaca ha sostituito le parti in carbonio dell’impianto frenante di Max Verstappen, come svelato da Sky Sport F1. La FIA ha approvato la modifica tecnica che ha coinvolto la monoposto del pilota olandese.

Il team di Milton Keynes, con l’approvazione della Federazione Internazionale, ha potuto mettere mano all’impianto frenante di Verstappen. Il campione degli ultimi quattro anni ha faticato non poco a trovare feeling con il freno nella gara di Bahrain.