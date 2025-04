Grazie per i soldi, ma me ne torno in Italia: Kessie, accordo trovato | Colpo Champions in mezzo al campo

Kessie è pronto a fare ritorno nel nostro campionato: sarà lui il perno del centrocampo per tentare l’assalto alla prossima Champions League.

Negli ultimi anni, il campionato saudita ha attirato l’attenzione mondiale per l’elevato numero di trasferimenti di calciatori di fama internazionale. Giocatori provenienti dai principali campionati hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, attratti soprattutto da offerte economiche fuori dal comune. Dietro questa tendenza ci sono però motivazioni legate al denaro.

I club sauditi, spesso finanziati direttamente o indirettamente da fondi sovrani, sono in grado di offrire stipendi milionari, premi enormi e contratti pluriennali difficilmente rifiutabili. Questo ha convinto anche atleti nel pieno della carriera a lasciare campionati competitivi per approdare in un contesto ancora in via di sviluppo calcistico.

Tanti calciatori di altissimo livello hanno dunque deciso di fare questo percorso. Il tutto è partito con CR7, seguito poi dai vari Neymar, Kante, Benzema e Firmino. Ma anche giocatori come detto nel pieno degli anni hanno scelto di trasferirsi nella Saudi Pro League. Tra i nomi di questo tipo troviamo ad esempio Frank Kessie. Ma è proprio quest’ultimo che pare aver finito la volontà di rimanere in Arabia.

Kessie vuole tornare nel calcio che conta

Dopo essersi trasferito a parametro zero dal Milan al Barcellona, Kessie un anno dopo ha deciso di accettare la corte araba. Le cose in blaugrana non erano andate benissimo, e di conseguenza il centrocampista ha deciso di accettare il ricco ingaggio propostogli dall’Al Ahli.

Detto ciò adesso però per lui sembra essere arrivato il momento di tornare nel calcio che conta. A 28 anni l’ivoriano può avere ancora tante stagioni ai massimi livelli, e dopo aver guadagnato diversi soldi è pronto al ritorno. E proprio da questo punto di vista l’idea di vederlo ancora in Serie A si sta facendo sempre più avanti.

In due sulle tracce di Kessie

In Serie A Kessie ha fatto sempre bene, ed è per questa ragione che tanti club lo accoglierebbero volentieri. Due su tutti ad oggi però sembrano quelli maggiormente interessati.

Uno è l’Inter, soprattutto in caso di cessione di uno tra Barella e Frattesi, e l’altro è la Roma, pronta a iniziare un nuovo progetto ambizioso. Staremo a vedere se una delle due piste si concretizzerà davvero.