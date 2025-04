Caos Ferrari: ultimatum a Lewis Hamilton | Vasseur strappa il contratto a stagione in corso

La Ferrari non riesce a colmare il gap che la separa dai team rivali. Le polemiche fioccano, rischio rottura tra Vasseur ed Hamilton

Il mondiale di Formula Uno 2025 per la Ferrari sembra già compromesso. Forse non ancora naufragato una volta per tutte, ma sono bastati appena quattro gran premi per avere netta la sensazione che il distacco del Cavallino Rampante dai team rivali sia, almeno ad oggi, incolmabile.

La McLaren sta recitando la parte del leone, come dimostrano le tre vittorie ottenute finora (due di Piastri e una di Norris) confermando i pronostici della vigilia. Alle spalle del team di Woking sembra in crescita la Mercedes, mentre la Red Bull fa leva sulla classe straordinaria di Max Verstappen.

A Maranello invece si brancola nel buio e alla luce dei modesti risultati ottenuti finora non sembra sia imminente la soluzione ai tanti problemi emersi sia in qualifica che in gara in questo primo segmento della stagione.

Del resto è doveroso sottolineare che alla luce degli attuali regolamenti i margini di crescita della SF-25 siano ridotti. Non sarà facile per gli ingegneri della Ferrari riuscire a restituire la competitività perduta alla nuova monoposto.

Ferrari, è un disastro: Hamilton non ne può più

La conseguenza di tutto questo è un senso di frustrazione che accompagna i due piloti che secondo le aspettative avrebbero dovuto competere per il vertice della classifica. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono invece costretti a guardare vincere gli altri.

In particolare si percepisce l’insoddisfazione del fuoriclasse inglese che lasciando la Mercedes e accettando l’offerta della scuderia di Maranello sperava di poter lottare per la conquista del suo ottavo titolo mondiale.

Ferrari, è rottura tra Hamilton e Vasseur

Le lamentele di Sir Lewis però non sembrano trovare il gradimento di Frederic Vasseur. Il team principal di Maranello nelle dichiarazioni rilasciate ai cronisti al termine del Gran Premio del Bahrain ha bacchettato il pilota inglese: “Capisco la sua frustrazione. Se si guardano i turni di prove è sempre stato a circa un decimo da Charles. Poi in Q3 il suo primo giro è stato cancellato, mentre nel secondo ha commesso un errore. È frustrante, sia per lui che per noi”.

L’affondo non si fa attendere: “È positivo che Lewis abbia questa mentalità di volersi migliorare e adattare alla macchina. Noi lavoreremo per adattare l’auto a lui, ma anche lui deve fare uno step. Penso che tra di noi tutto questo venga fatto in una maniera molto costruttiva“. Staremo a vedere.