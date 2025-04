0 panchine in Serie A e 2 esoneri in carriera: ecco il nuovo allenatore del Milan | Ha deciso tutto Ibra

La strada sul nuovo allenatore milanista sembra ormai essere tracciata: Ibra in persona ha scelto un profilo che forse non rende felici i tifosi.

Il Milan è sull’orlo di una mega rivoluzione in vista della prossima estate. Dopo una stagione a dir poco negativa, il club rossonero è deciso a cambiare tanto a partire da giugno prossimo. In primis diversi cambiamenti ci saranno dal punto di vista della rosa, dove molti calciatori, anche quelli che in passato sembravano fondamentali, possono fare le valigie.

Novità ci saranno anche dal punto di vista dirigenziale. La società infatti sta per prendere il nuovo direttore sportivo, che ad oggi porta il nome di Igli Tare. Una figura che sarà decisiva per cercare di far rendere al meglio la squadra, ma anche per mettere a segno i colpi giusti sul mercato.

E in ultimo, non per importanza, troviamo poi il tema allenatore. Sergio Conceicao con tutta probabilità lascerà il Diavolo a giugno, e da tempo la dirigenza sta cercando un nuovo condottiero. E dopo tante voci ed indiscrezioni, finalmente il nome da questo punto di vista sembra essere stato trovato. Si tratta di un tecnico che non ha mai allenato in Serie A, e che in passato è stato già esonerato due volte, ma che Zlatan Ibrahimovic vorrebbe fortemente a Milano.

Ecco su chi punta Ibra

I nomi che vengono fatti per la panchina milanista ultimamente sono diversi. Da Max Allegri, pronto al ritorno, ad Antonio Conte, passando per altri profili di livello che vengono costantemente accostati al club sette volte campione d’Europa.

Nelle scorse ore però ne è venuto alla luce un altro, che a quanto pare piace parecchio a Zlatan Ibrahimovic. Si tratta di un suo ex compagno di squadra. Stiamo parlando di Mark van Bommel.

Un nome non molto gradito dalla piazza

Sebbene sia una vecchia conoscenza milanista, avendo giocato con la maglia rossonera per circa un anno e mezzo, il nome di van Bommel non sta molto a genio alla piazza.

L’olandese infatti non ha mai allenato in Serie A, ma soprattutto finora la sua carriera da tecnico non è stata granché. Basti pensare infatti che sia al PSV che al Wolsburg ha collezionato due esoneri. Numeri non proprio confortanti in ottica futura per il Diavolo.