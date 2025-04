ULTIM’ORA SCOMMESSE: “Coinvolti altri 150 giocatori di Serie A” | È lo scandalo più grande di sempre

Non si chiude il caso scommesse in Serie A e può allargarsi a macchia d’olio. L’ultimo annuncio apre allo scandalo più grande della storia.

Caos scommesse in Serie A, lo scandalo può assumere i contorni del caso più grande che abbia mai investito il calcio italiano. Nell’ottobre del 2023 sono emersi i casi che hanno coinvolto Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle e Nicolò Fagioli, passato dalla Juve alla Fiorentina.

I due centrocampisti sono stati coinvolti in un giro di scommesse sportive illegali che ha portato a lunghe squalifiche. Per l’ex bianconero arrivò la sospensione di dodici mesi, mentre per l’ex Milan in totale furono venti i mesi da scontare lontano dai campi.

Oggi sono tornati da protagonisti in campo, ma un nuovo scandalo sembra pronto ad esplodere, con i due centrocampisti chiamati nuovamente in causa. È di pochi giorni fa la notizia dell’indagine che coinvolge dodici calciatori che giocano o hanno giocato in Serie A tra il 2021 e il 2023.

Oltre ai due centrocampisti già squalificati, i nomi che emergono dall’indagine della Procura coinvolgono altri nomi famosi del calcio italiano. Da Alessandro Florenzi a Nicolò Zaniolo, passando per Raoul Bellanova, Paredes e Di Maria ma non solo.

Scommesse in Serie A, 150 giocatori coinvolti

Una nuova indagine che fa tremare il calcio italiano e che ha già portato al sequestro preventivo di 1.5 milioni di euro. Nicolò Fagioli si è affidato ad un lungo sfogo sui social network intorno alle ultime voci che lo hanno chiamato nuovamente in causa.

Ed a parlare in questi giorni è stato anche il terapeuta dell’ex Juventus, che lo ha accompagnato nel percorso di lotta alla ludopatia, come testimoniato dallo stesso calciatore. Le parole del professionista possono anticipare lo scandalo scommesse più grande di sempre in Serie A.

Parla il terapeuta di Fagioli

Paolo Jarre, il terapeuta che ha seguito Nicolò Fagioli, è stato intervistato dal Quotidiano Nazionale. Sulla recente indagine: “I 12 giocatori emersi dall’indagine sono solo la punta dell’iceberg.” Il professionista traccia dei contorni inquietanti nei confronti della Serie A.

Sulla cifra di calciatori potenzialmente coinvolti Jarre ha le idee chiare: “Dei 500 calciatori di Serie A credo che almeno 100 – 150 siano coinvolti.“