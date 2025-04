Ultim’ora dagli Stati Uniti: CARDINALE CEDE IL CLUB | Accordo con gli sceicchi

Un’importante indiscrezione rimbalza dagli Stati Uniti sulle manovre di Gerry Cardinale. Avviati i contatti per la cessione del club.

Gerry Cardinale è diventato proprietario del Milan nell’agosto del 2022 ed i riflettori della cronaca si accendono sulle manovre future dell’imprenditore statunitense. La squadra rossonera è tornata alla vittoria nella trentaduesima giornata di Serie A, strapazzando per 4-0 l’Udinese in trasferta.

In classifica il Diavolo si è attardato nella corsa al piazzamento europeo, ed ora è fermo alla nona posizione della Serie A. La stagione è stata deludente anche in Champions League, dove i rossoneri sono stati eliminati dal Feyenoord.

L’ultimo appiglio, in una stagione che ha visto il Milan dominare solo nella Supercoppa italiana, è rappresentato dalla Coppa Italia. I rossoneri dovranno giocare la semifinale di ritorno contro i cugini dell’Inter. La sfida d’andata si è chiusa sull’1-1 ed il ritorno è in programma il 23 aprile.

Tante critiche sono state mosse alla società rossonera in questa stagione, che ha anche cambiato allenatore, scegliendo Sergio Conceicao al posto dell’esonerato Fonseca. L’ex Porto spera di strappare il pass per la finale di Coppa Italia, che potrebbe permettere al club di centrare la qualificazione in Europa League senza passare dal campionato.

Cardinale cede il club, contatti avviati

In attesa di capire come evolverà la stagione in casa rossonera, si muovono importanti pedine negli Stati Uniti intorno alle manovre di Gerry Cardinale. Secondo le ultime indiscrezioni l’imprenditore statunitense avrebbe avviato i contatti con gli sceicchi per cedere il club.

Il gruppo RedBird oltre a controllare il Milan è proprietario del Tolosa, club che milita in Ligue 1, la massima serie del calcio in Francia.

Gli sceicchi mettono le mani sul club

Ed è proprio la squadra francese, dal 2020 in mano agli statunitensi, che sarebbe finita nel mirino degli sceicchi di Dubai. A rilanciare l’importante indiscrezione è stato L’Equipe in Francia. Il fondo World Gate Investment con sede a Dubai sembra pronto a fare sul serio.

RedBird potrebbe dunque cedere a stretto giro di posta il Tolosa, che attualmente occupa la dodicesima posizione della Ligue 1 ed è reduce da una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive.