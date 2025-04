La mia carriera è finita: Martin fa piangere la Moto GP | Si ritira dopo l’ennesimo infortunio

Piove sul bagnato per Jorge Martin. L’incidente che ha coinvolto lo spagnolo in Qatar può mettere la parola fine alla sua carriera.

La prima stagione in Moto GP da Campione del Mondo potrebbe concludersi con un triste epilogo per Jorge Martin. Il pilota spagnolo aveva già saltato le prime tre gare della stagione 2025 per un infortunio alla mano nei test invernali.

Il campione spagnolo, passato ad Aprilia lo scorso anno, è tornato a correre in Qatar ma i risultati non sono stati quelli sperati. A febbraio l’ex Ducati si era infortunato in due occasioni alla mano, condizione che lo ha messo ko nelle prime tre tappe del Motomondiale.

E la stagione dopo il Titolo Mondiale continua ad essere maledetta per il classe ’98 che in Qatar è stato protagonista di un incidente da brividi. Ad otto giri dal traguardo lo spagnolo è caduto sul cordolo, attimi di terrore sono stati vissuti in quanto Martin è stato colpito involontariamente dalla moto di Di Giannantonio dopo la caduta.

La diagnosi è di una spietatezza difficile da digerire per il pilota iberico. Sei costole rotte per Jorge Martin dopo l’incidente in Qatar oltre alla pneumotorace. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti per il pilota Aprilia.

Stagione da incubo per Martin

Il cordolo è stato maledetto per il pilota spagnolo, che ha rischiato anche conseguenze peggiori vista la dinamica dell’incidente. Mentre Marquez continua a dominare il Mondiale, per il connazionale non è escluso che la stagione sia già terminata.

Jorge Martin non potrà dunque difendere il Mondiale vinto lo scorso anno e c’è chi ha ipotizzato anche un clamoroso ritiro ufficiale dalle scene per il pilota nato a Madrid.

Lacrime Martin, c’è l’ipotesi ritiro

Un altro grave infortunio con cui fare i conti per il classe ’98, che non vedrà a lungo le piste nelle prossime settimane. Una stagione davvero maledetta che ha acceso i riflettori sul futuro professionale del campione del Motomondiale nel 2024.

Più voci si sono sollevate dopo il nuovo stop del pilota spagnolo, che puntano ad un clamoroso ritiro dalle scene. Solo ipotesi finora, ma che sottolineano quanto l’annata 2025 per Jorge Martin si stia tramutando in un vero e proprio incubo.